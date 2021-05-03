Harikasınız kızlar!

Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen AvrupaTrampolin Cimnastik Şampiyonası'nda Elif Çolak ve Sıla Karakuş, gençler senkronize finalinde 44.830 puanla ikinci oldu. Genç sporcular, trampolinde bu seviyede Türkiye'ye ilk gümüş madalyayı kazandırmış oldu. Elif Çolak, gençler bireysel finalinde ise üçüncü olarak yine tarih yazdı. Milli sporcu, 52.385 puanla Avrupa üçüncüsü oldu ve trambolinde Türkiye'ye ilk bireysel bronz madalyayı kazandırdı. Ayrıca, Türk cimnastik tarihinde ilk kez büyükler senkronize finalinde mücadele eden Gürkan Mutlu ve Hüseyin Yontucu ise 24.260 puanla şampiyonada Avrupa yedincisi oldu.