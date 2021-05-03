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Harikasınız kızlar!

’nda sahne alan ve , senkronizede gümüş madalya alarak bir ilki yaşattı.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2021 Pazartesi 06:50
Harikasınız kızlar!
'nın kentinde düzenlenen 'nda ve , gençler senkronize finalinde 44.830 puanla ikinci oldu. Genç sporcular, trampolinde bu seviyede Türkiye'ye ilk gümüş madalyayı kazandırmış oldu. Elif Çolak, gençler bireysel finalinde ise üçüncü olarak yine tarih yazdı. Milli sporcu, 52.385 puanla Avrupa üçüncüsü oldu ve trambolinde Türkiye'ye ilk bireysel bronz madalyayı kazandırdı. Ayrıca, tarihinde ilk kez büyükler senkronize finalinde mücadele eden ve ise 24.260 puanla şampiyonada Avrupa yedincisi oldu.
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