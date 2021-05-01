Kaostan kurtarmalıyız

Spor Bakanı Dr. Muharrem Mehmet Kasapoğlu beIN Sports'a önemli açıkmalarda bulundu. Sporun hedefleri ve gündeme dair açıklamalar yapan Bakan Kasapoğlu, "Sporu tabana yaymak tek bir kurumun yapabileceği bir şey değil. Yetenekli çocuklarımızın keşfedilmesi ve spora yönlendirilmesi konusunda 1 milyon 300 bin çocuğumuzun taramasını yaptı. 100 binden fazla çocuğumuzun yetenek noktasındaki takiplerine devam ediyoruz" dedi. Milli sporculara %100 burs verilmesi için çalıştıklarını belirten Kasapoğlu, "Spor kültürünü güçlendirme noktasında biraz daha mesafe almamız lazım. Bu anlamdaki iş birliklerini artırmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.



VİZYONUMUZU ERDOĞAN BELİRLEDİ



Kasapoğlu, en yeni statların Türkiye'de olduğunu da belirtip "Futbolu ve sporu kaos ortamından kurtarmalıyız. Hakemler üzerinden algı oluşturulmasına karşıyım. Kulüplerimiz milletimize mâl olmuş, milyonlarca insanın gönül verdiği kulüplerdir. Gönül verenlere layık şekilde yönetilmesi gerekiyor" diye konuştu. Bakan ayrıca "Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin uzun vadeli vizyonunu belirlemiş bir lider. Cumhurbaşkanımızın önderlik ettiği bir spor dönüşümü var. Ortaya koyduğu 2023 vizyonu, 2053 vizyonu, 2071 vizyonu bunlar içi dolu vizyonlar. Biz de Milli takımımızı maçlarda yalnız bırakmayacağız" dedi.