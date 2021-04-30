Aktüel haberler (29.04.2021)

Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda sahne alacak A Milli Takım'ın rakipleri belli oldu. Almanya'nın başkenti Berlin'de yapılan kura çekiminde ay-yıldızlı ekibimiz; İspanya, Rusya, Belçika, Gürcistan ve Bulgaristan ile birlikte A Grubu'nda yer aldı. Almanya, Çekya, Gürcistan ve İtalya'nın ortaklaşa düzenleyeceği dev organizasyon 1-18 Eylül 2022'de yapılacak. Milli Takım Başantrenörü Orhun Ene, "Dengeli bir gruptayız ama zorlu bir şampiyona olacak" diye konuştu.

VAKIFBANK İDDİALI

CEV Şampiyonlar Ligi Finali'nde Conegliano'ya konuk olacak Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı, dün İtalya'ya gitti. Vakıfbank Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, "Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu 5. kez ülkemize getirmeye çalışacağız. Takımımıza sonuna kadar güveniyoruz" dedi.

DEV ORGANİZASYON

Karate Milli Takımı, Portekiz'de zorlu bir organizasyonda yer alacak. Ay-yıldızlı ekibimiz, Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota veren Karate 1 Premier Lig'de 7'si kadın toplam 21 sporcu ile madalya mücadelesi verecek.

HAKAN'A KANCA

Milan ile haziran ayında sözleşmesi sona erecek olan Hakan Çalhanoğlu için Real Madrid, girişimlerini hızlandırdı. İspanyol devi, Milan ile sözleşme yenilemeyen 27 yaşındaki milli yıldızın menajeriyle görüşmelere başladı.