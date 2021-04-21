Haberler Diğer Sporlar TSYD Ankara Şubesi’nden Anıtkabir ziyareti

TSYD Ankara Şubesi’nden Anıtkabir ziyareti

(TSYD) Ankara Şubesi Yönetimi, Anıtkabir'i ziyaret etti. İşte detaylar...

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2021 Çarşamba 18:19
TSYD Ankara Şubesi’nden Anıtkabir ziyareti

Atatürk'ün kabrine ziyarette bulunan TSYD Ankara Şubesi Başkanı ve beraberindeki yönetim, mozoleye çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu. Heyet daha sonra 'ne geçti ve Başkan Ata, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Dernek Başkanı Ercan Ata, deftere şunları yazdı:

"Atam olarak, emanet ettiğiniz ülkemizde, söylediğiniz gibi 'Zeki, çevik ve ahlaklı' sporcular yetiştirmek için üzerimize düşen görevi ziyadesiyle yapacağımıza emin olabilirsiniz. Yolumuz sizin yolunuzdur. Saygılarımla."

SON DAKİKA