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Son dakika spor haberleri: Başkanı corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti

Türk sporunun önemli isimlerinden hayatını kaybetti. 2008 yılından beri Türkiye Başkanlığı görevini yürüten Delihasan, corona virüsü nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2021 Pazartesi 10:24
Son dakika spor haberleri: Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti

Türkiye Başkanı , corona virüsü rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, corona virüsüne yenik düştü. 52 yaşındaki Delihasan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Esat Delihasan 2008 yılından beri başkanlığı görevini yürütüyordu.

Karate Federasyonu resmi sitesinden yaptığı açıklamada, "Ömrünü Türk karatesine adamış başkanımız Esat Delihasan'ı kaybettik. Delihasan ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

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