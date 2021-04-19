Son dakika spor haberleri: Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, corona virüsü rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, corona virüsüne yenik düştü. 52 yaşındaki Delihasan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Esat Delihasan 2008 yılından beri Türkiye Karate Federasyonu başkanlığı görevini yürütüyordu.

Karate Federasyonu resmi sitesinden yaptığı açıklamada, "Ömrünü Türk karatesine adamış başkanımız Esat Delihasan'ı kaybettik. Delihasan ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.