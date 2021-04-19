Şampiyon Gallego

56.'sı gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2021) kazananı Fransa'nın Delko takımından Jose Manuel Diaz Gallego oldu. Cumhurbaşkanlığı himayesinde Konya'da başlayan ve 8. günün sonunda Bodrum-Kuşadası etabıyla sona eren dev organizasyonu İspanyol bisikletçi zirvede tamamladı. Toplam bin 244 kilometre pedal çevrilirken, 26 yaşındaki bisikletçi genel klasmanda 29 saat 19 dakika ve 40 saniyelik derecesiyle birincilik kürsüsüne çıktı. Turkuaz mayonun sahibi olan Gallego'yu bir saniye gerisinde Avustralyalı Jay Vine takip ederken, Arjantinli Eduardo Sepulveda ise 6 saniye geriden üçüncü sırayı aldı. Turun 160.3 kilometrelik son etabını ise 3 saat 24 dakika 38 saniyelik derecesiyle Büyük Britanyalı Mark Cavendish kazandı.



TAKIM ŞAMPİYONU DELKO

Dev turun takımlar klasmanında şampiyonu ise Gallego'nun takımı Fransız Delko oldu. Gallego'nun bulunduğu ekipte ayrıca Rumen Grosu, İspanyol Cruz, İtalyan Finetto ve Fransız Le Turnier yer aldı.



İŞTE MAYOLAR VE SAHİPLERİ:

En iyi sprinterin aldığı yeşil mayo: JASPER PHILIPSEN (BELÇİKA)

En iyi tırmanışçının aldığı kırmızı mayo: VITALY BUTS (UKRAYNA)

Türkiye güzelliklerini temsil eden beyaz mayo: IVAR SLIK (HOLLANDA)



4 MEVSİMİ YAŞADILAR

Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda sporcular tüm mevsimleri yaşadı. Kapadokya'da yapılması planlanan ilk etap kar yağışıyla iptal edilirken, Konya'da soğuk havada tur başladı. Daha sonra Akdeniz'in sıcak sahillerine inen bisikletçiler, Elmalı etabında 1850 metre rakıma çıktılar.



ÖDÜLLER KASAPOĞLU'NDAN

Tur 2021'in kazananı Gallego'ya ödülünü Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu verdi. Gallego'ya turkuaz mayosu ve kupası, Bakan Kasapoğlu'nun yer aldığı törende takdim edildi. Kasapoğlu, son etabın dereceye giren sporcuları ve diğer mayoları kazananlara da podyumda eşlik etti.