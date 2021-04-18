Zafer yine Philipsen’in

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 7. etabı olan Marmaris-Turgutreis'i Alpecin-Fenix takımından Belçikalı Jasper Philipsen birinci bitirdi. 180 kilometrelik etabın startına 24 takımdan 151 sporcu katıldı. Philipsen önceki gün yapılan Fethiye- Marmaris etabından sonra bir kez daha finişi birinci geçti. Belçikalı sporcu yarışı, 4 saat 20 dakika 45 saniyeyle tamamladı. Yedinci etabı Alman Andre Greipel ikinci, Büyük Britanyalı Mark Cavendish üçüncü bitirdi. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu bugün yapılacak Bodrum-Kuşadası etabıyla sona erecek. Bisikletçiler, 160.3 kilometre pedal çevirecek ve Konya'da başlayan turu tamamlayacak.