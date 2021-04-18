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Zafer yine Philipsen’in

Belçikalı sporcu, ’nda dünkü etabı da birinci sırada bitirdi. Yarış bugün - etabıyla sona erecek.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2021 Pazar 06:50
Zafer yine Philipsen’in

56. 'nun 7. etabı olan -'i Alpecin-Fenix takımından Belçikalı Jasper Philipsen birinci bitirdi. 180 kilometrelik etabın startına 24 takımdan 151 sporcu katıldı. Philipsen önceki gün yapılan - Marmaris etabından sonra bir kez daha finişi birinci geçti. Belçikalı sporcu yarışı, 4 saat 20 dakika 45 saniyeyle tamamladı. Yedinci etabı ikinci, Büyük Britanyalı üçüncü bitirdi. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu bugün yapılacak - etabıyla sona erecek. Bisikletçiler, 160.3 kilometre pedal çevirecek ve 'da başlayan turu tamamlayacak.

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