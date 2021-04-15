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Cav’dan hat-trick

’nda finişi bir kez daha geçti. Üst üste 3, toplamda 10. zaferini alan Britanyalı, turkuaz mayoyu taşımayı sürdürüyor.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2021 Perşembe 06:50
Cav’dan hat-trick

Türk spor klasiklerinden olan ve 56.'sı düzenlenen 'nda dün - etabı geçildi. Bu etapta da birincinin adı değişmedi. 'nın Deceunink-Quick Step takımından finişi ilk geçen isim oldu. Büyük Britanyalı pedal böylece art arda 3. zaferini elde etti. Bu ayrıca Cavendish'in toplamda 'de kazandığı 10. etap oldu. Cavendish'i Belçika'nın takımından Jasper Philipsen takip etti. Yine aynı takımdan ise podyumu tamamlayan isim oldu.

KIRMIZI MAYO BUTS'TA
Yarışı podyumda tamamayan sporcular Kemer Kaymakamı Yücel Gemici ile Başkanı 'nın ellerinden ödüllerini aldılar. Bugünkü tırmanış etabı öncesi genel klasman birincisi Mark Cavendish turkuaz mayoyu giymeye devam ediyor. En iyi tırmanışçının giydiği kırmızı mayo 'den 'un üzerinde olacak. Türkiye güzelliklerini temsil eden beyaz mayoyu ise İvar Slik taşıyacak.

KRİTİK TIRMANIŞ ETABI BUGÜN
Turun en önemli etabı bugün koşulacak. 5. etap Kemer - Elmalı arasında yapılacak. Genel sıralamanın belirlenmesinde etkili olacak 160.3 kilometrelik etapta bisikletçiler tırmanış gerçekleştirecek. Sporcular için en önemli etapta yine büyük heyecanın yaşanması bekleniyor.

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