Cav’dan hat-trick

Türk spor klasiklerinden olan ve 56.'sı düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda dün Alanya-Kemer etabı geçildi. Bu etapta da birincinin adı değişmedi. Belçika'nın Deceunink-Quick Step takımından Mark Cavendish finişi ilk geçen isim oldu. Büyük Britanyalı pedal böylece art arda 3. zaferini elde etti. Bu ayrıca Cavendish'in toplamda Türkiye'de kazandığı 10. etap oldu. Cavendish'i Belçika'nın Alpecin Fenix takımından Jasper Philipsen takip etti. Yine aynı takımdan Stanislaw Aniolowski ise podyumu tamamlayan isim oldu.



KIRMIZI MAYO BUTS'TA

Yarışı podyumda tamamayan sporcular Kemer Kaymakamı Yücel Gemici ile Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı'nın ellerinden ödüllerini aldılar. Bugünkü tırmanış etabı öncesi genel klasman birincisi Mark Cavendish turkuaz mayoyu giymeye devam ediyor. En iyi tırmanışçının giydiği kırmızı mayo Sakarya BB'den Vitaly Buts'un üzerinde olacak. Türkiye güzelliklerini temsil eden beyaz mayoyu ise İvar Slik taşıyacak.

KRİTİK TIRMANIŞ ETABI BUGÜN

Turun en önemli etabı bugün koşulacak. 5. etap Kemer - Elmalı arasında yapılacak. Genel sıralamanın belirlenmesinde etkili olacak 160.3 kilometrelik etapta bisikletçiler tırmanış gerçekleştirecek. Sporcular için en önemli etapta yine büyük heyecanın yaşanması bekleniyor.

