Zafer Cavendish'in

TURKUAZ MAYOYU ALDI
Genel klasmanda Belçika'nın Deceuninck-Quick- Step takımından Mark Cavendish liderliğe oturdu. İlk yarışta 4. Sırada yer alan ve dünkü etabın kazananı olan Cavendish, genel klasmanda birinci olduğu için turkuaz mayoyu giymeye hak kazandı. Son zaferini 8 Şubat 2018 Dubai turunda kazanan Büyük Britanyalı bisikletçi, 3 yıl 2 ay sonra birincili elde etmiş oldu. Genel klasmanda ABD'nin Rally Cycling takımından Hollandalı Arvid De Kleijn ikinci, Belçika'nın Alpecin-Fenix takımından Jasper Philipsen ise üçüncü sırada yer alıyor.
EN UZUN YARIN BUGÜN
56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Tur, bugünkü 3. Etap ile devam edecek. Tarihi ve kültürel güzellikleriyle ön plana çıkan Beyşehir'den başlayacak yarış Alanya'da sona erecek. 212.6 kilometreyle en uzun yarış olacak Beyşehir-Alanya etabı 12.40'ta TRT Spor'da olacak.
NÖTRAL TURDA KAZAN
Yarış öncesi yapılan nötral turda kaza meydana geldi. Gerçek start öncesi gerçekleşen kazaya 4 sporcu karıştı. Sporcuların önemli bir problemi olmaması ve pelotona yetiştirilmesinin ardından gerçek start biraz gecikmeli olarak başladı.