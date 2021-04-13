Haberler Diğer Sporlar Zafer Cavendish'in

Zafer Cavendish'in

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun ikinci gününü, Belçika’nın Deceuninck-Quick- Step takımından birinci bitirdi

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2021 Pazartesi 22:18 Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2021 Salı 06:50
Zafer Cavendish'in
56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ikinci günündeki Türk Hava Yolları Konya-Konya etabını, Belçika'nın Deceuninck-Quick-Step takımından Büyük Britanyalı birinci bitirdi. Mevlana Meydanı'nda 25 takımdan 170 sporcunun katılımıyla başlayan 144,9 kilometrelik yarışı Cavendish, 3 saat 17 dakika 30 saniyelik derecesiyle ilk sırada tamamlamayı başardı. Etapta Belçika'nın Alpecin Fenix takımından Belçikalı Jasper Philipsen ikinci, İsrail'in Start-Up Nation takımından Alman ise üçüncü sırayı elde etti.

TURKUAZ MAYOYU ALDI
Genel klasmanda Belçika'nın Deceuninck-Quick- Step takımından Mark Cavendish liderliğe oturdu. İlk yarışta 4. Sırada yer alan ve dünkü etabın kazananı olan Cavendish, genel klasmanda birinci olduğu için turkuaz mayoyu giymeye hak kazandı. Son zaferini 8 Şubat 2018 Dubai turunda kazanan Büyük Britanyalı bisikletçi, 3 yıl 2 ay sonra birincili elde etmiş oldu. Genel klasmanda ABD'nin Rally Cycling takımından Hollandalı Arvid De Kleijn ikinci, Belçika'nın Alpecin-Fenix takımından Jasper Philipsen ise üçüncü sırada yer alıyor.

EN UZUN YARIN BUGÜN
56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Tur, bugünkü 3. Etap ile devam edecek. Tarihi ve kültürel güzellikleriyle ön plana çıkan Beyşehir'den başlayacak yarış Alanya'da sona erecek. 212.6 kilometreyle en uzun yarış olacak Beyşehir-Alanya etabı 12.40'ta TRT Spor'da olacak.

NÖTRAL TURDA KAZAN
Yarış öncesi yapılan nötral turda kaza meydana geldi. Gerçek start öncesi gerçekleşen kazaya 4 sporcu karıştı. Sporcuların önemli bir problemi olmaması ve pelotona yetiştirilmesinin ardından gerçek start biraz gecikmeli olarak başladı.

SON DAKİKA