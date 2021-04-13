Aktüel haberler (13.04.2021)

Sultanlar Ligi'nde play-off final serisinin 2. maçı bugün oynanacak. İlk maçı 3-2 kazanan VakıfBank, F.Bahçe'yi, VakıfBank Spor Sarayı'nda ağırlayacak. Saat 19.30'daki maç, TRT Spor 2'de.



CEDI 15 ATTI AMA YETMEDI

NBA'DE New Orleans Pelicans, Cleveland Cavaliers'ı 116-109 mağlup etti. Milli basketbolcu Cedi Osman'ın kenardan gelerek 15 sayı, 7 asist, 3 ribauntluk katkı sağlaması yenillgiyi önleyemedi.





MILLI ATLETLER PODYUMDA

Cihat Ulus ve Abdullah Özdemir, İran'da İmam Reza Grand Prix'sinde birinci oldu. 1500 metrede Özdemir finişe 3.50.91'le ikinci geldi. İlk sırayı alan rakibinin diskalifiye olmasıyla yarışı birinci tamamladı.