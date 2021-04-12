İlk etap Kleijn'in

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu dün Konya'da başladı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilen 167.3 kilometrelik Nevşehir'in yerine dün Konya etabı yapıldı. 72.4 kilometrelik etabın startını Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Konya Valisi Vahdettin Özkan verdi. Mevlana Meydanı'ndaki startla 25 takımdan 172 bisikletçi mücadeleye başladı.



SIRADAKİ ETAP 144.9 KİLOMETRE

Kültür Park'ta tamamlanan yarışı ABD'nin Rally takımından Arvid de Kleijn kazandı. Hollandalı bisikletçi, 1 saat 35 dakika 38 saniyelik derecesiyle Konya etabını ilk sırada bitirdi. Kleijn'i Norveç'in UNO-X Pro takımından Norveçli Kristoffer Halvorsen, Fransa'nın Delko takımından Fransız Pierre Barbier takip etti. 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na bugün yine Konya'da gerçekleştirilecek 144.9 kilometrelik etapla devam edilecek.

Kleijn'in ilk sırada tamamladığı 72.4 kilometrelik Konya etabında toplam 25 takımdan 172 bisikletçi mücadele etti.