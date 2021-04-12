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İlk etap Kleijn'in

56.’sı gerçekleştirilen dev organizasyonun 72.4 kilometrelik Konya etabında sporcusu ilk sırayı aldı. Halvorsen ikinci, Barbier de 3.’lükte kaldı.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2021 Pazartesi 00:11 Güncelleme Tarihi: 12 Nisan 2021 Pazartesi 06:50
İlk etap Kleijn'in

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu dün Konya'da başladı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilen 167.3 kilometrelik Nevşehir'in yerine dün Konya etabı yapıldı. 72.4 kilometrelik etabın startını Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı , Spor Bakanı , Çevre ve Şehircilik Bakanı ve Konya Valisi Vahdettin Özkan verdi. Mevlana Meydanı'ndaki startla 25 takımdan 172 bisikletçi mücadeleye başladı.

SIRADAKİ ETAP 144.9 KİLOMETRE
Kültür Park'ta tamamlanan yarışı ABD'nin takımından kazandı. Hollandalı bisikletçi, 1 saat 35 dakika 38 saniyelik derecesiyle Konya etabını ilk sırada bitirdi. Kleijn'i 'in UNO-X Pro takımından Norveçli , 'nın takımından Fransız Pierre Barbier takip etti. 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na bugün yine Konya'da gerçekleştirilecek 144.9 kilometrelik etapla devam edilecek.
Kleijn'in ilk sırada tamamladığı 72.4 kilometrelik Konya etabında toplam 25 takımdan 172 bisikletçi mücadele etti.

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