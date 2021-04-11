"Ata sporuna ilgi arttı"

Geleneksel sporların yaygınlaşması adına yapılan 4. Etnospor Forumu başladı. Foruma video mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son bir yıl içinde ülkemiz gençlerinin spora, özellikle ata sporlarımıza yönelik ilgisinin giderek arttığına şahit oluyoruz. Türkiye olarak bu ilgiyi canlı tutarak, ata sporlarımızın daha da yaygınlaşması için yürütülen çabaları desteklemekte kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Etnospor Başkanı Bilal Erdoğan, "Bugün Meksika'dan, Tunus'tan misafirimiz ödül almaya geldi. Bir araya gelebildiğimiz için onların gözlerindeki mutluluğu gördük" dedi.