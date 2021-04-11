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"Ata sporuna ilgi arttı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Son 1 yılda gençlerimizin ata sporuna ilgisi arttı. Bunu canlı tutarak yaygınlaşmasını desteklemeliyiz” diye konuştu.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2021 Cumartesi 23:30 Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2021 Pazar 06:50
"Ata sporuna ilgi arttı"

Geleneksel sporların yaygınlaşması adına yapılan 4. Forumu başladı. Foruma video mesaj gönderen Cumhurbaşkanı , "Son bir yıl içinde ülkemiz gençlerinin spora, özellikle ata sporlarımıza yönelik ilgisinin giderek arttığına şahit oluyoruz. olarak bu ilgiyi canlı tutarak, ata sporlarımızın daha da yaygınlaşması için yürütülen çabaları desteklemekte kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Etnospor Başkanı , "Bugün 'dan, 'tan misafirimiz ödül almaya geldi. Bir araya gelebildiğimiz için onların gözlerindeki mutluluğu gördük" dedi.

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