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Son dakika spor haberi: Avrupa Taekwondo Şampiyonası'nda 1 altın 2 gümüş madalya

Son dakika spor haberi: ’ın başkenti ’da düzenlenen Avrupa Büyükler Taekwondo Şampiyonası’nın 2. gününde milli sporcularımız 1 altın ve 2 gümüş madalya kazandı.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2021 Cumartesi 08:46
Son dakika spor haberi: Avrupa Taekwondo Şampiyonası'nda 1 altın 2 gümüş madalya
Şampiyonanın ikinci gününde 4 milli sporcu madalya için tatamiye çıktı. Erkekler 63 kiloda altın, kadınlar 53 kiloda ve 57 kiloda gümüş madalyanın sahibi oldu. Erkekler 68 kiloda ise ilk turda şampiyonaya veda etti.

Hakan Reçber, ilk turu maç yapmadan geçtikten sonra ikinci turda İngiltere'den Mohammed Nour'u, çeyrek finalde 'dan Bozhidar Avramov'u ve yarı finalde Belçika'dan 1 numaralı seri başarı 'ı yenerek finale yükseldi. Finalde İspanya'dan 'yı 18-12 yenen milli taekwondocu Avrupa şampiyonu oldu.

Kadınlar 53 kiloda mücadele eden Zeliha Ağrıs, ilk turu maç yapmadan geçtikten sonra ikinci turda Sırbistan'dan 'yi, çeyrek finalde Yunanistan'dan 'yu ve yarı finalde Macaristan'dan Luca Patakfalvy'i 16-4 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Zeliha Ağrıs, 2017 dünya şampiyonası finalinde yendiği Rus rakibi 'ya bu kez mağlup olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Ülkemizi Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda temsil edecek olan Hatice Kübra İlgün ise, ilk turu maç yapmadan geçtikten sonra ikinci turda Rusya'dan 'u, çeyrek finalde Yunanistan'dan Fani Tzeli'yi ve yarı finalde Letonya'dan 'yı mağlup ederek finale yükseldi. Finalde iki kez olimpiyat şampiyonu olmuş İngiliz Jade Jones ile karşılaşan milli taekwondocu, rakibine yenilerek Avrupa ikinciliğini kazandı.

Şampiyonanın üçüncü gününde kadınlar 62 kiloda İrem Yaman ve 67 kiloda Nur Tatar ile erkekler 74 kiloda Ferhat Muhammet Saroğlu ve 80 kiloda Hasan Can Lazoğlu madalya mücadelesi verecek.

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