55 yılın en iyisi

Koronavırüs nedeniyle geçen yıl gerçekleştirilemeyen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda pedallar yarın yeniden çevrilecek. 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (TUR 2021), 11-18 Nisan tarihlerinde düzenlenecek. Dünyaca ünlü bisikletçiler, bu yıl İç Anadolu, Akdeniz ile Ege bölgelerinde, Nevşehir, Konya, Antalya, Muğla, Aydın'ın tarihi ve turistik güzelliklerini yansıtan ilçelerinde bin 209.8 kilometre pedal çevirecek. Türkiye'nin tanıtımına katkı sağlayan yarış Nevşehir'de başlayacak.

Konuyla ilgili konuşan Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 55 yılın en kuvvetli organizasyonunu izleyeceklerini vurguladı. Türkiye'nin son 19 yılda altyapı ve tesis yatırımlarıyla dünya sporunda aranan ülkeler arasına girdiğini aktaran Kasapoğlu, "Her yıl turnuvaya farklı rotaları dahil ederek hem bisiklet turumuza derinlik katıyor, hem de ülkemizin cennet köşelerini dünya kamuoyunun ilgisine sunuyoruz" ifadelerini kullandı. TUR 2021'i yaklaşık 3 milyar kişinin ekranları başından izlemesi bekleniyor.