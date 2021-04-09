UEFA'dan 3 hakemimize görev!

FIFA Kokartlı Futsal hakemleri Kamil Çetin ve Uğur Çakmak, İsrail ile Kazakistan takımları arasında 9 Nisan 2021 Cuma günü oynanacak UEFA Avrupa Futsal Şampiyonası müsabakasında görev yapacaklar. Kazakistan'ın Nur-Sultan şehrinde oynanacak karşılaşma saat 14.00'de başlayacak.

Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan bir başka açıklamada da FIFA Kokartlı Futsal Hakemimiz Fatma Özlem Tursun'a görev verildiği açıklandı. Yapılan duyuruda "FIFA Kokartlı Futsal Hakemimiz Fatma Özlem Tursun, İsviçre ile İspanya takımları arasında 10 Nisan 2021 Cumartesi günü oynanacak UEFA Avrupa Futsal Şampiyonası müsabakasında görev yapacak. İspanya'nın Madrid şehrinde oynanacak karşılaşma saat 22.00'da başlayacak" denildi.