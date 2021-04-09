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UEFA'dan 3 hakemimize görev!

'nda oynanacak İsrail-Kazakistan, İsviçre-İspanya mücadelelerinde FIFA Kokartlı 3 Futsal hakemimize görev verildi. İşte detaylar...

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2021 Cuma 13:30
UEFA'dan 3 hakemimize görev!

FIFA Kokartlı Futsal hakemleri ve , İsrail ile Kazakistan takımları arasında 9 Nisan 2021 Cuma günü oynanacak müsabakasında görev yapacaklar. Kazakistan'ın Nur-Sultan şehrinde oynanacak karşılaşma saat 14.00'de başlayacak.

Öte yandan 'nun resmi internet sitesinden yapılan bir başka açıklamada da FIFA Kokartlı Futsal Hakemimiz 'a görev verildiği açıklandı. Yapılan duyuruda "FIFA Kokartlı Futsal Hakemimiz Fatma Özlem Tursun, İsviçre ile İspanya takımları arasında 10 Nisan 2021 Cumartesi günü oynanacak UEFA Avrupa Futsal Şampiyonası müsabakasında görev yapacak. İspanya'nın şehrinde oynanacak karşılaşma saat 22.00'da başlayacak" denildi.

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