Aktüel haberler (31.03.2021)

CR7 KAPTAN KALACAK

Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Fernando Santos, Sırbistan ile oynadıkları maçta pazubandını fırlatarak sahayı terkeden Ronaldo'nun görevinde kalmaya devam edeceğini belirtti. Santos, "Hiç kimse tepkisinin güzel olduğunu söylemeyecek ama Ronaldo'nun kaptanlığını tartışmanın bir anlamı yok" dedi.

TT İÇİN SON ŞANS

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi play-off turu K Grubu'nun 5. haftasında Türk Telekom, bugün Yunanistan ekibi AEK'yı ağırlayacak. Ankara Spor Salonu'ndaki karşılaşma, 19.00'da başlayacak. Mavibeyazlıların rakibine kaybetmesi durumunda, son maçlar öncesi gruptan çıkma şansı bitecek.

INTER LOGO DEĞİŞTİRDİ

Avrupa'nın önde gelen takımlarından Inter, logosunu değiştirdi. Siyah, beyaz ve mavi renklerin yer aldığı yeni logo, kulübün sosyal medya hesaplarından tanıtıldı. Logoda, kulübün resmi adı olan "Internazionale Milano"nun baş harfleri I ve M iç içe geçmiş şekilde yer aldı.

FİLEDE PLAYOFF ETABI BAŞLIYOR

Misli.com Sultanlar Ligi'nde şampiyonun belirleneceği play-off 1-4'üncülük etabı, bugün oynanacak maçlarla başlayacak. İlk karşılaşmalarında Türk Hava Yolları ile VakıfBank, saat 16.00'da karşılaşacak. Eczacıbaşı VitrA ile Fenerbahçe Opet arasındaki serinin ilk maçı ise saat 19.00'da oynanacak. İki galibiyete ulaşan takımlar finale kalacak.

PORTO-CHELSEA KARŞILAŞMASI İSPANYA'DA

Porto ile Chelsea arasındaki Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları, İspanya'nın Sevilla kentinde yapılacak. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 7 Nisan'da Portekiz'de oynanması gereken ilk maça ve 13 Nisan'da İngiltere'de oynanması gereken rövanş, koronavirüs kaynaklı seyahat kısıtlamaları nedeniyle Pizjuan Stadı'nda oynanacak.

JAZZ 6'DA 6 YAPTI

NBA'de Cleveland Cavaliers'ı 114-75 yenen Utah Jazz, üst üste 6. galibiyetini elde etti. Jazz'ı galibiyete, 18 sayı, 17 ribaunt, 4 blokla "double double" yapan Rudy Gobert taşıdı.

ÇAKMAK REKOR KIRDI

Türk sporcu Tolga Çakmak, halterde thruster stiliyle 1 saat içerisinde 50 kilogramlık ağırlıkları 158 kez kaldırdı ve toplamda 7900 kilogramla Guinness Rekorlar Kitabına adını yazdırdı.

AGÜERO AYRILIYOR

Manchester City, Agüero'nun sezon sonunda takımdan ayrılacağını duyurdu. 2011 yılında Atletico Madrid'den transfer olan 32 yaşındaki oyuncu, Barcelona ve PSG'nin ilgisini çekebilir.