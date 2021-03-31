Haberler Diğer Sporlar Aktüel haberler (31.03.2021)

Aktüel haberler (31.03.2021)

Spor dünyasında yaşanan son gelişmeleri ve öne çıkan haberleri fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2021 Salı 22:34 Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2021 Çarşamba 06:50
Aktüel haberler (31.03.2021)

CR7 KAPTAN KALACAK
Milli Takımı Teknik Direktörü , Sırbistan ile oynadıkları maçta pazubandını fırlatarak sahayı terkeden Ronaldo'nun görevinde kalmaya devam edeceğini belirtti. Santos, "Hiç kimse tepkisinin güzel olduğunu söylemeyecek ama Ronaldo'nun kaptanlığını tartışmanın bir anlamı yok" dedi.

TT İÇİN SON ŞANS
Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi play-off turu K Grubu'nun 5. haftasında , bugün Yunanistan ekibi 'yı ağırlayacak. Ankara Spor Salonu'ndaki karşılaşma, 19.00'da başlayacak. Mavibeyazlıların rakibine kaybetmesi durumunda, son maçlar öncesi gruptan çıkma şansı bitecek.

INTER LOGO DEĞİŞTİRDİ
Avrupa'nın önde gelen takımlarından Inter, logosunu değiştirdi. Siyah, beyaz ve mavi renklerin yer aldığı yeni logo, kulübün sosyal medya hesaplarından tanıtıldı. Logoda, kulübün resmi adı olan "Internazionale Milano"nun baş harfleri I ve M iç içe geçmiş şekilde yer aldı.

FİLEDE PLAYOFF ETABI BAŞLIYOR
Misli.com Sultanlar Ligi'nde şampiyonun belirleneceği play-off 1-4'üncülük etabı, bugün oynanacak maçlarla başlayacak. İlk karşılaşmalarında ile , saat 16.00'da karşılaşacak. ile arasındaki serinin ilk maçı ise saat 19.00'da oynanacak. İki galibiyete ulaşan takımlar finale kalacak.

PORTO-CHELSEA KARŞILAŞMASI İSPANYA'DA
Porto ile Chelsea arasındaki Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları, İspanya'nın Sevilla kentinde yapılacak. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 7 Nisan'da Portekiz'de oynanması gereken ilk maça ve 13 Nisan'da 'de oynanması gereken rövanş, koronavirüs kaynaklı seyahat kısıtlamaları nedeniyle Pizjuan Stadı'nda oynanacak.

JAZZ 6'DA 6 YAPTI
'de 'ı 114-75 yenen , üst üste 6. galibiyetini elde etti. Jazz'ı galibiyete, 18 sayı, 17 ribaunt, 4 blokla "double double" yapan taşıdı.

ÇAKMAK REKOR KIRDI
Türk sporcu , halterde thruster stiliyle 1 saat içerisinde 50 kilogramlık ağırlıkları 158 kez kaldırdı ve toplamda 7900 kilogramla Guinness Rekorlar Kitabına adını yazdırdı.

AGÜERO AYRILIYOR
Manchester City, Agüero'nun sezon sonunda takımdan ayrılacağını duyurdu. 2011 yılında Atletico Madrid'den transfer olan 32 yaşındaki oyuncu, Barcelona ve PSG'nin ilgisini çekebilir.

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