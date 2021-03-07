Aktüel haberler (07.03.2021)

KARTAL SON SANİYEDE!
ING Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Beşiktaş Icrypex, Aliağa Petkimspor'u Blackmon'un son saniye üçlüğüyle 96-94 mağlup etti. Diğer sonuçlar: Ormanspor-Tofaş: 77-76, Karşıyaka-B.Çekmece: 117- 82, Bugün: 13.00: Fethiye- G.Antep, 15.15: Afyon-Efes, 17.30: Bursa-Bahçeşehir, 20.00: F.Bahçe-T. Telekom.
ELEMELERE KOVİD-19 ENGELİ
Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL), Kovid-19 kaynaklı seyahat kısıtlamaları nedeniyle bu ay kıta genelinde düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri maçlarını ertelediğini duyurdu.
RAKİPSİZ KANARYA
HERBALİFE Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Çankaya Üniversitesi'ni 90-55 mağlup eden F.Bahçe 24'te 24 yaptı. Sonuçlar: Ormanspor-Beşiktaş: 94-90, Elazığ-Canik: 83-34, Adana-Hatay: 70- 119, Kayseri-Botaş: 70-55, Aydın-İzmit: 101-57.