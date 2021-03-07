Haberler Diğer Sporlar Aktüel haberler (07.03.2021)

Aktüel haberler (07.03.2021)

Dünya sporundaki önemli gelişmeleri ve detayları fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte dünya sporunda öne çıkan detaylar...

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2021 Pazar 00:20 Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2021 Pazar 06:50
Aktüel haberler (07.03.2021)

KARTAL SON SANİYEDE!
'nin 23. haftasında Icrypex, 'u Blackmon'un son saniye üçlüğüyle 96-94 mağlup etti. Diğer sonuçlar: -: 77-76, -B.Çekmece: 117- 82, Bugün: 13.00: Fethiye- G.Antep, 15.15: Afyon-, 17.30: Bursa-Bahçeşehir, 20.00: F.Bahçe-T. Telekom.

ELEMELERE KOVİD-19 ENGELİ
Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL), Kovid-19 kaynaklı seyahat kısıtlamaları nedeniyle bu ay kıta genelinde düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri maçlarını ertelediğini duyurdu.

RAKİPSİZ KANARYA
HERBALİFE Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Çankaya Üniversitesi'ni 90-55 mağlup eden F.Bahçe 24'te 24 yaptı. Sonuçlar: Ormanspor-Beşiktaş: 94-90, Elazığ-Canik: 83-34, Adana-Hatay: 70- 119, Kayseri-Botaş: 70-55, Aydın-İzmit: 101-57.

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