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Son dakika haberi | 'un son durumu iyi!

Golfün efsane ismi 'da geçirdiği trafik kazası sonrası hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan son açıklamaya göre 'li yıldız ismin son durumunun iyi olduğu belirtildi.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2021 Çarşamba 12:56
Son dakika haberi | Tiger Woods'un son durumu iyi!

'da geçirdiği trafik kazası sonrası hastaneye kaldırılan 'li ünlü golfçü 'un, tedavisine yanıt verdiği ve uyanık olduğu bildirildi.

Tiger Woods'un resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, ünlü golf sporcusunun durumunun iyi olduğu ve hastane odasında iyileşme sürecinin başladığı ifade edildi.

ABD'li sporcuya kaza sonrasında sağ ayak ve bileğinden cerrahi ameliyat yapıldığı açıklandı.

Ayrıca açıklamada, kaza sonrasında sporseverlerin gösterdiği yoğun ilgi ve geçmiş olsun mesajları için de teşekkür edildi.

Başka aracın karışmadığı kaza ile ilgili incelemenin sürdüğü belirtildi.

45 yaşındaki ünlü sporcu, 'ta üzerinde takla atan aracından itfaiye ve sağlık ekiplerinin yardımıyla çıkarılmıştı.

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