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Trap atışları gençler kategorisinde şampiyon !

Kırşehirli sporcu 14 yaşındaki , Fahri Gemci’yi Anma Trap Kupası Yarışmasında gençler kategorisinde şampiyon oldu.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2021 Pazartesi 10:45
Trap atışları gençler kategorisinde şampiyon Ege Keten!

Küçük yaşına rağmen girdiği her spor yarışmasında başarılı olan Keten, trap atışlarında elde ettiği derecelerle de dikkat çekiyor. Final atışlarında birinciliği elde eden Keten, yaptığı açıklamada şampiyon olduğu için mutlu olduğunu belirtti. Keten, "Küçük yaşta bu spora başladım ama birçok yarışa katılarak dereceler elde ettim. Kariyerimde şampiyonluğum var. Hedefim ise olimpiyatlara katılıp ülkemi dünya çapında temsil etmek" dedi.
Profesyonel eğitim alamadan katıldığı trap atışı yarışmalarında derece yapan sporcusu , 'da düzenlenen Türkiye Şampiyonasında da birinci olmuştu.

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