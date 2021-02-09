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Milli kayakçı 'dan bronz madalya

Alp Disiplini Milli Takım sporcusu , 'da düzenlenen 'nda bronz madalya kazandı.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2021 Salı 17:43
Milli kayakçı Sıla Kara'dan bronz madalya

'ın 'nde gerçekleştirilen organizasyonun ikinci gününde kadınlar büyük slalom yarışında başarılı bir performans ortaya koyan milli kayakçı , kürsüye çıkarak bronz madalyayı boynuna taktı. Aynı yarışta mücadele eden milli sporcu ise 4'üncü sırada yarışmayı tamamladı. Erkekler kategorisinde ise 6'ncı olurken, ise 11'inci sırada yarışmayı tamamladı.
Sporcuları aldıkları sonuçlardan dolayı tebrik eden Başkanı , "Bulgaristan'da sporcumuz Sıla Kara'nın almış olduğu bronz madalyadan dolayı kendisini ve teknik ekibimizi tebrik ediyoruz. Daha büyük başarılara hep birlikte imza atacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

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