Aktüel haberler (05.02.2021)

Liverpool TAM BENLİK

G.Saray'dan ayrılıp Avrupa'ya yelken açan Ozan Kabak, Liverpool'a transfer olarak ülkemizi gururlandırmıştı. Genç stoper "Liverpool hücum yapıyor ve arkada bazen boş alan kalıyor. Ben de hızlı bir stoperim. Bu sebeple Liverpool'a uygun olduğumu düşünüyorum. Ayrıca topa sahip olmayı seven bir takımız. Bu özelliğimi daha da geliştireceğim" ifadelerini kullandı.

Everton forması giyen Allan, alopesi hastası olan oğluna destek olmak için saçlarını kazıttı. İkilinin bu hallerini gören futbolseverler de Allan'ın oğlu için saç kazımaya başladı.

Barcelona Teknik Direktörü Ronald Koeman, Lionel Messi hakkında konuştu. Koeman, "Başka kulübün formasını giyeceğini hayal edemiyorum" dedi.

Turkcell Salon Atletizm Türkiye Şampiyonası başlıyor. 5-7 Şubat tarihlerinde Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleşecek organizasyona bin 350 sporcunun katılacağı açıklandı.

B. Dortmund gençlik hamlesini sürdürüyor. Avrupa'nın en yetenekli isimleri toplayan Alman ekibi son olarak Ajax'ın 16 yaşındaki oyuncuyu Julian Rijkhoff'u kadrosuna kattı.

ManU'ya 9-0 yenilen Southampton'da teknik direktör Ralph Hasenhütll "Yine 9-0 kaybettik, yine aynı hikaye. Manchester United'ı da tebrik ediyorum. Gol atmayı hiç bırakmadılar" dedi.