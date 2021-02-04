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Aktüel haberler (05.02.2021)

Dünya sporundaki önemli gelişmeleri ve detayları fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte dünya sporunda öne çıkan detaylar...

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2021 Perşembe 00:33 Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2021 Perşembe 06:50
Aktüel haberler (05.02.2021)

Liverpool TAM BENLİK
'dan ayrılıp Avrupa'ya yelken açan , Liverpool'a transfer olarak ülkemizi gururlandırmıştı. Genç stoper "Liverpool hücum yapıyor ve arkada bazen boş alan kalıyor. Ben de hızlı bir stoperim. Bu sebeple Liverpool'a uygun olduğumu düşünüyorum. Ayrıca topa sahip olmayı seven bir takımız. Bu özelliğimi daha da geliştireceğim" ifadelerini kullandı.

forması giyen Allan, alopesi hastası olan oğluna destek olmak için saçlarını kazıttı. İkilinin bu hallerini gören futbolseverler de Allan'ın oğlu için saç kazımaya başladı.

Teknik Direktörü , Lionel Messi hakkında konuştu. Koeman, "Başka kulübün formasını giyeceğini hayal edemiyorum" dedi.

Turkcell Salon Atletizm Türkiye Şampiyonası başlıyor. 5-7 Şubat tarihlerinde Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleşecek organizasyona bin 350 sporcunun katılacağı açıklandı.

B. Dortmund gençlik hamlesini sürdürüyor. Avrupa'nın en yetenekli isimleri toplayan Alman ekibi son olarak 'ın 16 yaşındaki oyuncuyu 'u kadrosuna kattı.

ManU'ya 9-0 yenilen Southampton'da teknik direktör Ralph Hasenhütll "Yine 9-0 kaybettik, yine aynı hikaye. 'ı da tebrik ediyorum. Gol atmayı hiç bırakmadılar" dedi.

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