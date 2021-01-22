Olimpiyatlar iptal mi ediliyor? İngilizlerden sürpriz iddia

Tüm dünyada en önemli spor organizasyonlarından olan Olimpiyat Oyunları, 2020 yılında Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecekti. Ancak geçtiğimiz yıl corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle, organizasyon bu yıla ertelenmişti. 23 Temmuz 2021 ile 8 Ağustos 2021 tarihleri arasında düzenleneceği açıklanan olimpiyatlarla ilgili gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı.

İngiliz basınından The Times'ın, Japon hükümetinden bir kaynağa dayandırdığı habere göre Japonya, olimpiyatları iptal etme kararı aldı ancak ev sahipliği için yeni bir tarih belirlemeden kararı açıklamak istemiyor. Bu tarihin de 2024 Paris ve 2028 Los Angeles'ın ardından 2032 olarak planladığı ifade ediliyor. Japon halkının da olimpiyatlar için ev sahipliğine verdiği desteğin azaldığına dikkat çekildi.

Öte yandan bir anda gündem olan konu sonrası Japon hükümeti ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach bir açıklama yaptı ve iddiaları net bir dille yalanladı. Tokyo Olimpiyatları'nın 2021 yılında belirlenen tarih aralığında düzenleneceği aktarıldı.



