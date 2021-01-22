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Olimpiyatlar iptal mi ediliyor? İngilizlerden sürpriz iddia

Geçtiğimiz yaz yapılması planlanan Olimpiyatları, corona virüsü salgını nedeniyle bu yılın yaz aylarına ertelenmişti. İngiliz gazetesi ise 'nın, oyunları komple iptal etme kararı aldığını iddia etti. Konuyla ilgili açıklamalar da peş peşe geldi. İşte yaşananlar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2021 Cuma 11:17
Olimpiyatlar iptal mi ediliyor? İngilizlerden sürpriz iddia

Tüm dünyada en önemli spor organizasyonlarından olan , 2020 yılında 'nın başkenti 'da düzenlenecekti. Ancak geçtiğimiz yıl corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle, organizasyon bu yıla ertelenmişti. 23 Temmuz 2021 ile 8 Ağustos 2021 tarihleri arasında düzenleneceği açıklanan olimpiyatlarla ilgili gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı.

İngiliz basınından 'ın, Japon hükümetinden bir kaynağa dayandırdığı habere göre Japonya, olimpiyatları iptal etme kararı aldı ancak ev sahipliği için yeni bir tarih belirlemeden kararı açıklamak istemiyor. Bu tarihin de 2024 ve 2028 'ın ardından 2032 olarak planladığı ifade ediliyor. Japon halkının da olimpiyatlar için ev sahipliğine verdiği desteğin azaldığına dikkat çekildi.

Öte yandan bir anda gündem olan konu sonrası Japon hükümeti ve Başkanı bir açıklama yaptı ve iddiaları net bir dille yalanladı. 'nın 2021 yılında belirlenen tarih aralığında düzenleneceği aktarıldı.


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