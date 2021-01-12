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Aktif çocuklarla sağlıklı yarınlar

, corona virüsü salgını sürecinde evde kalan çocuklara çevrim içi spor eğitimi vermeyi sürdürüyor.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2021 Salı 16:57 Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2021 Salı 16:58
Aktif çocuklarla sağlıklı yarınlar

'un, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle evde kalan çocuklara yönelik çevrim içi düzenlediği spor eğitimine 86 bin 770 kişi katıldı.

Spor İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, ilki 12 Aralık'ta gerçekleştirilen ve bugüne kadar 86 bin 770 kişinin katıldığı çevrim içi spor etkinliği, toplam 235 bin 566 kez izlendi.

6-8 yaş çocukların evde spor yapması için düzenlenen eğitimler, cumartesi ve pazar günleri 11.00 ila 11.35 saatlerinde Spor İstanbul'un sosyal medya hesaplarından gerçekleştirilen canlı yayınlarla devam edecek.

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