Aktif çocuklarla sağlıklı yarınlar

Spor İstanbul'un, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle evde kalan çocuklara yönelik çevrim içi düzenlediği spor eğitimine 86 bin 770 kişi katıldı.

Spor İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, ilki 12 Aralık'ta gerçekleştirilen ve bugüne kadar 86 bin 770 kişinin katıldığı çevrim içi spor etkinliği, toplam 235 bin 566 kez izlendi.

6-8 yaş çocukların evde spor yapması için düzenlenen eğitimler, cumartesi ve pazar günleri 11.00 ila 11.35 saatlerinde Spor İstanbul'un sosyal medya hesaplarından gerçekleştirilen canlı yayınlarla devam edecek.