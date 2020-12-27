Aktüel haberler (27.12.2020)

ÇOLAK: BASKI BENİ OLUMSUZ ETKİLEMEZ

Şampiyon cimnastikçimiz İbrahim Çolak, 2021 Olimpiyat Oyunları'na hazır şekilde gideceğini söyledi. Başarılı sporcu "Dünya şampiyonluğunu kazanmak üzerimde tabii ki bir baskı unsuru oluşturuyor. Ancak olimpiyatlara hazır gittikten sonra baskı beni etkilemez." dedi. Çolak "Dünya şampiyonluğu sonrası, Avrupa şampiyona da oldum. Dünyanın gözü Türk jimnastiği üzerinde" ifadelerini kullandı.

POTADA 5 MAÇ VAR

Erkekler Basketbol Ligi'nde bugün 5 karşılaşma oynanacak. Gözler alt sıralardaki Bursaspor-Galatasaray mücadelesinde olacak. Günün programı şöyle: 13.00 Bursaspor-Galatasaray, Afyon Belediyespor.-Beşiktaş, 15.15 Pınar Karşıyaka-OGM Orman, 17.30 Darüşşafaka-TOFAŞ, 20.00 Telekom-PETKİM.

RODRYGO 3 AY YOK

R. Madrıd'ın kanat oyuncusu Rodrygo, takımının Granada'yı 2-0 yendiği mücadelede sakatlandı. 19 yaşındaki yıldızın durumunun ciddi olduğu belirtildi. Sağ diz arkası kirişinde problem olan Brezilyalı oyuncunun sahalardan en az 3 ay kadar uzak kalacağı belirtildi.

AKLI FİKRİ RONALDO'DA

RB Leipzig'in hocası Julien Nagelsmann en çok Cristiano Ronaldo ile birlikte çalışmak istediğini söyledi. 33 yaşındaki genç teknik adam "O tam bir profesyonel. İdmanlara ilk gelip en çok çıktığını duymuştum. Khedira onun çok mütevazi biri olduğunu söyledi. Dışarıdan bakıldığında sadece yatının fotoğraflarını paylaşan biri olarak görünüyor" dedi.

BİLDİĞİMİ UNUTTUM

Juventus'un stoperi Matthijs de Ligt, İtalya Ligi'nin zorluğunu anlattı. De Ligt "Hollanda'da öğrendiğim her şeyi unuttum. Hollanda'da rakip atak yapmıyor. Burada çok iyi forvetler var" dedi.

KÖTÜ HAVA KAÇIRIR

Liverpool'lu Mohammed Salah'ın Real Madrid'e gideceği söylentilerine Jurgen Klopp kendine has üslubuyla cevap verdi: "Bir oyuncunun Liverpool'dan sadece kötü hava nedeniyle ayrılır.

KASAPOĞLU'NDAN DENİZ'E TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, olimpiyat A barajını geçen milli yüzücü Deniz Ertan'ı tebrik etti. Bakan Kasapoğlu 1500 metre serbestte 16.22.23'lük derecesiyle A barajını geçen Deniz'i kutladı ve "Milli sporcumuzun başarısında emeği olanları da tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

POCHETTİNO'YA MESSİ HEDİYESİ

PSG, harcadığı paraya rağmen Fransa Ligi'ne ambargo koysa da ana hedefi olan Şampiyonlar Ligi'nde bir türlü aradığı başarıları yakalayamamıştı. Fransız ekibi takımın başına Tottenham'ın eski hocası Pochettino'yu getirmeyi planlıyor. Ona en büyük hediyeyi de Lionel Messi'yi transfer ederek vermeyi planlıyorlar. Böylece Arjantinli yıldız da yeniden birlikte oynamak istediği Neymar ile kavuşacak.