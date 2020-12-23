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Tarihi harcama

Olimpiyatları için 900 milyon dolar daha harcanacak. Böylece organizasyonun maliyeti tam 15,4 milyar doları bulacak

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2020 Salı 23:45 Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2020 Çarşamba 06:50
Tarihi harcama
Bir yıl ertelenen 2020 Oyunları'nda koronavirüsün yayılımını önlemek amacıyla 900 milyon dolar daha harcanacak. Organizasyon Komitesi CEO'bu Toshiro , oyunlar sırasında çok sayıda sağlık çalışanının görev alacağı yeni bir sistem oluşturduklarını belirterek, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında oyunlar için 900 milyon dolar daha harcama yapılacak" dedi. Tokyo Olimpiyatları'nda yaşanan bir yıllık ertelemenin 2,8 milyar dolara mal olduğunu belirten Muto, "Fazladan yapılan bu harcamalar nedeniyle 'nin toplam maliyeti 15,4 milyar doları bulacak" ifadelerini kullandı.
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