Tarihi harcama

Bir yıl ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda koronavirüsün yayılımını önlemek amacıyla 900 milyon dolar daha harcanacak. Organizasyon Komitesi CEO'bu Toshiro Muto, oyunlar sırasında çok sayıda sağlık çalışanının görev alacağı yeni bir sistem oluşturduklarını belirterek, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında oyunlar için 900 milyon dolar daha harcama yapılacak" dedi. Tokyo Olimpiyatları'nda yaşanan bir yıllık ertelemenin 2,8 milyar dolara mal olduğunu belirten Muto, "Fazladan yapılan bu harcamalar nedeniyle Tokyo 2020'nin toplam maliyeti 15,4 milyar doları bulacak" ifadelerini kullandı.