Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Brand&Sport Summit 2020'de konuştu: "Organizasyonlar noktasında artık talep eden değil, talep edilen bir ülkeyiz. Çok önemli organizasyonları başarıyla gerçekleştik. İnanıyorum ki ülkemiz geleceğine emin adımlarla yürüyecek ve güçlenerek yoluna devam edecek. Biz birlikte düşünüp, gayret gösterdikçe olumsuzluklara da prim vermedikçe yarınlar daha güçlü olacak."
"Talep edilen bir ülke olduk"
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Brand&Sport Summit 2020'de yaptığı konuşmada ‘Talep edilen bir ülke olduk’ ifadelerini kullandı.
Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2020 Cuma 21:32 Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2020 Cumartesi 06:50