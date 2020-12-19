"Talep edilen bir ülke olduk"

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Brand&Sport Summit 2020'de konuştu: "Organizasyonlar noktasında artık talep eden değil, talep edilen bir ülkeyiz. Çok önemli organizasyonları başarıyla gerçekleştik. İnanıyorum ki ülkemiz geleceğine emin adımlarla yürüyecek ve güçlenerek yoluna devam edecek. Biz birlikte düşünüp, gayret gösterdikçe olumsuzluklara da prim vermedikçe yarınlar daha güçlü olacak."