Haberler Diğer Sporlar Aktüel haberler (19.12.2020)

haberler (19.12.2020)

Spor dünyasında yaşanan son gelişmeleri fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2020 Cuma 21:37 Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2020 Cumartesi 06:50
Aktüel haberler (19.12.2020)

Herbalife Nutrition Kadınlar 'nin 5. haftasından ertelenen maçta BOTAŞ, sahasında Büyükşehir Belediyespor'u 72-64 yendi. Botaş üst üste 4. toplamda ise 7. galibiyetini aldı.

ING Basketbol Süper Ligi'nde 13. hafta karşılaşmaları oynanacak. Günün programı şöyle: 15.15: Basketbol-Türk Telekom, 17.30: -Pınar Karşıyaka, 20.00: TOFAŞ-Anadolu Efes.

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 24. haftasında ile Galatasaray 14.30'da kozlarını paylaşacak. AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 22. hafta mücadelesinde ise 13.00'te Arhavi ile Haliliye karşı karşıya gelecek.

2021 Avrupa 17 yaş altı kadınlar ve erkekler futbol şampiyonaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edildi. Pandemi sebebiyle 2020'de iptal edilen turnuvalar, 2021'de de yapılamayacak.

BİZE ULAŞIN