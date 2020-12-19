Aktüel haberler (19.12.2020)

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasından ertelenen maçta BOTAŞ, sahasında Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 72-64 yendi. Botaş üst üste 4. toplamda ise 7. galibiyetini aldı.

ING Basketbol Süper Ligi'nde 13. hafta karşılaşmaları oynanacak. Günün programı şöyle: 15.15: Gaziantep Basketbol-Türk Telekom, 17.30: Galatasaray-Pınar Karşıyaka, 20.00: TOFAŞ-Anadolu Efes.

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 24. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray 14.30'da kozlarını paylaşacak. AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 22. hafta mücadelesinde ise 13.00'te Arhavi ile Haliliye karşı karşıya gelecek.

2021 Avrupa 17 yaş altı kadınlar ve erkekler futbol şampiyonaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edildi. Pandemi sebebiyle 2020'de iptal edilen turnuvalar, 2021'de de yapılamayacak.