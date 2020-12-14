İbrahim ve Ferhat Avrupa Şampiyonu

Çolak, halka aletinde 15 bin puanla Avrupa Şampiyonu oldu. Kariyerinde dünya şampiyonluğu da bulunan 25 yaşındaki cimnastikçi, bu alanda Türkiye tarihinde ilk Avrupa şampiyonluğunu getirdi. Paralel barda sahne alan Ferhat Arıcan da 15 bin 100 puanla zirveye çıktı, altını kazandı. Kulplu beygir aletinde yarışan diğer sporcumuz Ferhat Arıcan ise 14 bin 433 puanla bronz madalyanın sahibi oldu.



GENÇLERDEN 2 MADALYA

Avrupa Genç Erkekler Cimnastik Şampiyonası'nda Milli Takım'dan iki madalya geldi. Mersin'deki organizasyonun son gününde mücadele eden Mert Efe Kılıçer, barfiks aletinde 12 bin 933 puanla ikici oldu. Genç sporcu, paralel bar aletinde ise üçünlü sırayı aldı. Bora Tarhan ise halka aletindeki 13 bin puanıyla 3.'lük kürsüsüne çıktı.