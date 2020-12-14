Haberler Diğer Sporlar İbrahim ve Ferhat Avrupa Şampiyonu

İbrahim ve Ferhat Avrupa Şampiyonu

'de düzenlenen Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda dün Türkiye fırtınası vardı. İbrahim Çolak ile Ferhat Arıcan, mücadele ettikleri kategorilerde altın madalya kazandı.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2020 Pazar 20:29 Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2020 Pazartesi 06:50
İbrahim ve Ferhat Avrupa Şampiyonu

Çolak, halka aletinde 15 bin puanla Avrupa Şampiyonu oldu. Kariyerinde dünya şampiyonluğu da bulunan 25 yaşındaki cimnastikçi, bu alanda Türkiye tarihinde ilk Avrupa şampiyonluğunu getirdi. Paralel barda sahne alan Ferhat Arıcan da 15 bin 100 puanla zirveye çıktı, altını kazandı. Kulplu beygir aletinde yarışan diğer sporcumuz Ferhat Arıcan ise 14 bin 433 puanla bronz madalyanın sahibi oldu.

GENÇLERDEN 2 MADALYA
Avrupa Genç Erkekler Cimnastik Şampiyonası'nda 'dan iki madalya geldi. 'deki organizasyonun son gününde mücadele eden Mert Efe Kılıçer, barfiks aletinde 12 bin 933 puanla ikici oldu. Genç sporcu, paralel bar aletinde ise üçünlü sırayı aldı. Bora Tarhan ise halka aletindeki 13 bin puanıyla 3.'lük kürsüsüne çıktı.

BİZE ULAŞIN