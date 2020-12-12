Aktüel haberler (12.12.20)

F1'DE SON VİRAJ

Formula 1, Birleşik Arap Emirlikleri'nde yapılacak sezonun 17. etabı Grand Prix'siyle tamamlanacak. Mercedes'in takımlar, Lewis Hamilton'ın pilotlar klasmanında şampiyonluğa ulaştığı 2020 sezonunun son yarışı, 5,5 kilometrelik pistte 55 tur üzerinden yapılacak. Sıralama turları bugün 16.00'da yarış ise yarın 16.10'da.

YOK ARTIK CLIPPERS!

LA Clippers, skorer oyuncusu Paul George ile sözleşme imzaladı. 30 yaşındaki George 4 yılda 190 milyon dolar kazanacak. George'un yeni kontratının da eklenmesiyle 5 senelik kazancının yaklaşık 225 milyon dolar olacağı ifade edildi.

'TAM BİR SAVAŞ GİBİYDİ'

Cristiano Ronaldo'nun ManU'dan takım arkadaşı Dimitar Berbatov, Portekizli futbolcu için övgü dolu açıklamalar yaptı. Berbatov, "Ronaldo ile oynadığım için çok şanslıydım. Onunla antrenman yapmak gerçekten savaşta olmak gibiydi. Formda kalmak için yılbaşı gecelerinde bile alkol almazdı" dedi.

GÜNEŞ VE BELÖZOĞLU ÇIKACAK

Bu sene dördüncüsü düzenlenecek Brand & Sport Summit, 17-18 Aralık 2020'de gerçekleşecek. Markalar dünyası ve spor sektörü 42 Maslak içinde yer alan ESA Arena'da buluşacak. Şenol Güneş ve Emre Belözoğlu'nun da katılacağı etkinlik iki gün sürecek. Sports TV ekranlarında ve dijital mecralarda kesintisiz yayında olacak.

A.EFES-BURSA ERTELENDİ

ING Basketbol Süper Ligi'nde bugün oynanması gereken Anadolu Efes-Frutti Extra Bursaspor maçı, konuk ekipteki Covid-19 vakaları nedeniyle ertelendi. Bursa temsilcisinde en az 6 basketbolcusu için karantina uygulaması başlatıldığı için müsabakanın ileri bir tarihe ertelendiği kaydedildi.