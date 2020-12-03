Haberler Diğer Sporlar Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu corona virüsüne yakalandı

corona virüsüne yakalandı

Gençlik ve . , eşi ile birlikte yaptırdıkları testlerinin pozitif çıktığını hesabından duyurdu.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2020 Perşembe 17:24
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu corona virüsüne yakalandı

Gençlik ve . , eşi ile birlikte yaptırdıkları testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, hesabından yaptığı paylaşımla, kendisi ve eşinin duyurdu. Bakan Kasapoğlu, genel durumlarının iyi olduğunu bildirdi. Kasapoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Eşimle birlikte yaptırmış olduğumuz Covid-19 testlerimiz pozitif çıktı. Çok şükür genel durumumuz iyi, doktorlarımızın tavsiyesiyle evde tedavi olmaktayız. Dualarınızı istirham eder, bu vesile ile herkes için sağlık ve afiyet temenni ederiz."

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