Altın kızlar

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen Ritmik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nın "3 çember 2 labut" kategorisinde altın madalya kazanarak Türkiye adına bir ilki gerçekleştiren Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı'nı kabul etti. Duygu Doğan, Azra Akıncı, Peri Berker, Nil Karabina, Eda Asar, Defne Alpaslan ve İrem Ökçün'ü ayrı ayrı tebrik eden Bakan Kasapoğlu, "Muhteşem bir hikayeyi yazarak tarihte bir ilki yaşattınız. Sizler bizim iftihar vesilemizsiniz. Türk sporunun, gençliğinin ve kadınının gücünü en mükemmel şekilde gösterdiniz" ifadelerini kullandı.