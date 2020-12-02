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Altın kızlar

Avrupa Şampiyonu Cimnastikçileri kabul eden , “Sizler bizim iftihar vesilemizsiniz” dedi.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2020 Salı 21:20 Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2020 Çarşamba 06:50
Altın kızlar
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 'nın başkenti Kiev'de düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nın "3 çember 2 labut" kategorisinde altın madalya kazanarak adına bir ilki gerçekleştiren Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı'nı kabul etti. , Azra Akıncı, Peri Berker, Nil Karabina, Eda Asar, Defne Alpaslan ve İrem Ökçün'ü ayrı ayrı tebrik eden , "Muhteşem bir hikayeyi yazarak tarihte bir ilki yaşattınız. Sizler bizim iftihar vesilemizsiniz. Türk sporunun, gençliğinin ve kadınının gücünü en mükemmel şekilde gösterdiniz" ifadelerini kullandı.
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