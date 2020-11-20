Haberler Diğer Sporlar Buz hokeyinde liglere ara verildi!

Buz hokeyinde liglere ara verildi!

Federasyonu Başkanı Albayrak, corona virüsü tedbirleri kapsamında ve ’ne ara verildiğini açıkladı.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2020 Cuma 15:29 Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2020 Cuma 15:38
Buz hokeyinde liglere ara verildi!

Federasyonu, ve 'ne corona virüsü tedbirleri kapsamında 5 Aralık tarihine kadar ara verildiğini duyurdu.

Önceliklerinin sağlık olduğunu belirten Türkiye Başkanı Halit Albayrak, "Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu 2020-2021 sezonunda katılacağımız tüm kategorilerdeki dünya şampiyonalarını corona virüsü nedeniyle iptal ettiğini duyurdu.

Son günlerde erkek takımlarına uyguladığımız testlerde sporcu, antrenör ve yöneticilerimizdeki vaka artışı nedeniyle bu kararı aldık ve tedbiren kadın ligimize de ara veriyoruz. Yaşanan gelişmeler doğrultusunda sporcu sağlığını gözeterek kararlar almaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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