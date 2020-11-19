Türk güreşinin önemli isimlerinden Reşit Karabacak hayatını kaybetti

Güreş camiasının önemli isimlerinden Reşit Karabacak, tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu.

Türk güreşine yaşattığı başarılarla damga vuran camianın önemli isimlerinden Reşit Karabacak, 66. yaşında hayata veda etti. Tedavi gördüğü hastanede yaşamını kaybeden Karabacak, bugün Bursa'da kılınacak ikindi namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Reşit Karabacak'ın vefatı için Türkiye Güreş Federasyonu şu açıklamayı yaptı:

"Minderde kazandığı başarılarla Türkiye'ye büyük mutluluk yaşatan Avrupa şampiyonu ve milli takım antrenörü Reşit Karabacak'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi sevenleri, yakınlarına ve güreş camiamıza başsağlığı ve sabırlar dileriz."

Güreşe 19 yaşında başlayan Karabacak, Balkan birinciliği, Akdeniz ve Avrupa şampiyonluğunun yanı sıra dünya şampiyonasında da aldığı başarılarla Türk bayrağını dalgalandırmıştı.

Corona virüsü tedavisi sonrası kalp krizi geçiren ve hayatını kaybeden şampiyon güreşçinin naaşı, bugün ikindi namazına müteakip Bursa Merkez Dikkaldırım Merkezli Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası defnedilecek.

BAKAN KASAPOĞLU'DAN PAYLAŞIM

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden, minderde kazandığı başarılarla Türkiye'ye büyük mutluluk yaşatan Avrupa şampiyonu ve milli takım antrenörü Reşit Karabacak için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türk güreş camiasının unutulmaz isimlerinden Avrupa şampiyonu ve milli takım antrenörü güreşçimiz Reşit Karabacak'ın vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Türk Güreşine verdiği hizmetleri her zaman hatırlanacak olan merhum Reşit Karabacak'a Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve güreş camiamıza başsağlığı diliyorum."