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Uruk'tan dünya rekoru

Gençlik ve ’nın desteklediği serbest dalışçı , ’da paletsiz değişken ağırlıkta 72 metreye dalarak dünya rekorunu kırdı.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2020 Çarşamba 00:53 Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2020 Çarşamba 06:50
Uruk'tan dünya rekoru

Serbest dalışçı , Maya uygarlığının kurban ve adak töreni yaptığı, giren insanın kutsandığına inanılan Yum-Kin adlı cenotede rekorlar denemeye başladı. 8 aydır 'da bulunan, pandemi döneminde özellikle Gençlik ve 'nın desteklediği ve hep yanında olduğu milli sporcu dünkü dalışında rekor kırdı. Paletsiz değişken ağırlık dalışta daha önce 65 metre dalmış, ardından 68 metre dalan sonra rekorunu 70 metreye çıkarmıştı. Fatma Uruk 72 metre derinliğe dalarak rekoru eline geçirdi.

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