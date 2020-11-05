Aktüel haberler (05.11.2020)

- AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 9. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, deplasmanda Haliliye Bld.'yi 3-1 yendi. Diğer maçta Ziraat, Afyon Bld.'yi 3-1'le geçti.



- Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde bugün saat 20.30'da İsrail'in Maccabi Playtika ekibini konuk edecek. beIN Sports 3'ten yayınlanacak maç öncesinde temsilcimizde; 1 koronavirüs vakası açıklandı.



- Galatasaray, Çankaya'yı 95-90 yendi. Diğer sonuçlar: Adana-Beşiktaş: 66-77, OGM-Elazığ: 92-77, Hatay-İzmit: 71-65, Kayseri-Yenişehir Bld.: 82-96.

- Halkbank, CEV Challenge Kupası son 32 turu ilk maçında Hapoel Kfar Saba'yı 3-1 yendi. 104 dakika süren mücadelenin setleri 28-26, 25-19, 19-25, 25-17 sona erdi. Rövanş maçı yarın yine Ankara'da.