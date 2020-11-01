Haberler Diğer Sporlar Ironman 70.3 Türkiye yarışlarında start verildi!

yarışlarında start verildi!

'ndeki 'nda gerçekleştirilecek olan yarışlarında start verildi. Toplam 113 kilometrelik yarışa yüzerek başlayan sporcular, daha sonra 2016 alanında pedal çevirecek.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2020 Pazar 11:04
Ironman 70.3 Türkiye yarışlarında start verildi!

Yüzme, bisiklet ve koşudan oluşan yarışları, 'da başladı.

'ndeki 'ndan başlayan ve 72 ülkeden bin 250 sporcunun mücadele ettiği yarışmanın startını Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ahmet Temurci verdi.

Aralarında yabancıların da bulunduğu çok sayıda sporseverin takip ettiği toplam 113 kilometrelik yarışa yüzerek başlayan sporcular, daha sonra 2016 alanında pedal çevirecek.

Ironman 70.3 Türkiye yarışları, The Land of Legends içerisindeki koşu etabıyla sona erecek.

BİZE ULAŞIN