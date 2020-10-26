Olimpik yüzücü Emre Sakçı Avrupa rekoru kırdı

Olimpik yüzücü Emre Sakçı, International Swimming League'de 50 metre kurbağalamadaki 25.50'lik derecesiyle yarışı birinci sırada tamamladı.
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de devam eden International Swimming League'de mücadele eden Fenerbahçe Kulübü olimpik sporcusu Emre Sakçı, 50 metre kurbağalamadaki 25.50'lik derecesiyle yarışı birinci tamamdı. Başarılı sporcu aynı zamanda 50 metre kurbağalama kısa kulvar Avrupa Büyükler rekorunu da kırdı. Sakçı bu derecesiyle, bu klasmanda tarihin en hızlı üçüncü yüzücüsü olurken, tarihin en iyi altıncı derecesini yaptı.
Milli yüzücümüz Emre Sakçı, Uluslararası Yüzme Ligi 4. Ayak Yarışması'nda 50 metre kurbağalamada 25.50'lik derecesiyle Avrupa rekoru kırdı. 🏊🏻♂️ Emre Sakçı'nın derecesi, bu mesafede tarihin en iyi 3. derecesi oldu. 🎖— Tokyo2020TÜRKİYE (@Tokyo2020TUR) October 26, 2020
Tebrikler @sakciemree 👏👏👏#teamtürkiye #tokyo2020 pic.twitter.com/yVyru3FfPy