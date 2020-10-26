Olimpik yüzücü Emre Sakçı Avrupa rekoru kırdı

Olimpik yüzücü Emre Sakçı, International Swimming League'de 50 metre kurbağalamadaki 25.50'lik derecesiyle yarışı birinci sırada tamamladı.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de devam eden International Swimming League'de mücadele eden Fenerbahçe Kulübü olimpik sporcusu Emre Sakçı, 50 metre kurbağalamadaki 25.50'lik derecesiyle yarışı birinci tamamdı. Başarılı sporcu aynı zamanda 50 metre kurbağalama kısa kulvar Avrupa Büyükler rekorunu da kırdı. Sakçı bu derecesiyle, bu klasmanda tarihin en hızlı üçüncü yüzücüsü olurken, tarihin en iyi altıncı derecesini yaptı.