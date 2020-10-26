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Olimpik yüzücü Avrupa rekoru kırdı

Olimpik yüzücü , ’de 50 metre kurbağalamadaki 25.50'lik derecesiyle yarışı birinci tamamladı. Başarılı sporcu aynı zamanda 50 metre kurbağalama kısa kulvar rekorunu da kırdı.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2020 Pazartesi 20:06
Olimpik yüzücü Emre Sakçı Avrupa rekoru kırdı

Olimpik yüzücü , 'de 50 metre kurbağalamadaki 25.50'lik derecesiyle yarışı birinci sırada tamamladı.

'ın başkenti Budapeşte'de devam eden International Swimming League'de mücadele eden Fenerbahçe Kulübü olimpik sporcusu Emre Sakçı, 50 metre kurbağalamadaki 25.50'lik derecesiyle yarışı birinci tamamdı. Başarılı sporcu aynı zamanda 50 metre kurbağalama kısa kulvar rekorunu da kırdı. Sakçı bu derecesiyle, bu klasmanda tarihin en hızlı üçüncü yüzücüsü olurken, tarihin en iyi altıncı derecesini yaptı.

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