Haberler Diğer Sporlar Aktüel haberler (19.10.20)

haberler (19.10.20)

Dünya sporundaki önemli gelişmeleri ve detayları fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte dünya sporunda öne çıkan detaylar...

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2020 Pazartesi 00:42 Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2020 Pazartesi 06:50
Aktüel haberler (19.10.20)

, Dünya Superbike Şampiyonası'nda sezonu 4. tamamladı. Milli motosikletçi, Portekiz'deki son yarışta 3.'lük kürsüsüne çıktı.

'nde Hatay ile arasında oynanacak maç ev sahibi teknik heyetinden 3 kişinin korona çıkması nedeniyle ertelendi.

Challenger Open'da bugün ana tablo maçları başlayacak. TED Spor Kulübü'nün ev sahipliğindeki organizasyonda 4 Türk sporcu yer alacak.

Efeler Ligi'nde dün 5 maç oynandı: Halkbank-İstanbul BŞB: 3-0, Afyon-Arhavi: 3-0, İnegöl-S.Toto: 3-2, Arkas-Plevne: 3-1, G.Saray-Sorgun: 3-1.

Milli futbolcular ile Mert Müldür'ün oynadığı Sassuolo, dün tarihi bir dönüş yaptı, Bologna'ya karşı 3-1 yenik durumdan skoru 4-3'e getirdi.

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