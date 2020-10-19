Aktüel haberler (19.10.20)

Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda sezonu 4. tamamladı. Milli motosikletçi, Portekiz'deki son yarışta 3.'lük kürsüsüne çıktı.

Kadınlar Basketbol Ligi'nde Hatay ile Samsun arasında oynanacak maç ev sahibi teknik heyetinden 3 kişinin korona çıkması nedeniyle ertelendi.

İstanbul Challenger TED Open'da bugün ana tablo maçları başlayacak. TED Spor Kulübü'nün ev sahipliğindeki organizasyonda 4 Türk sporcu yer alacak.

Efeler Ligi'nde dün 5 maç oynandı: Halkbank-İstanbul BŞB: 3-0, Afyon-Arhavi: 3-0, İnegöl-S.Toto: 3-2, Arkas-Plevne: 3-1, G.Saray-Sorgun: 3-1.

Milli futbolcular Kaan Ayhan ile Mert Müldür'ün oynadığı Sassuolo, dün tarihi bir dönüş yaptı, Bologna'ya karşı 3-1 yenik durumdan skoru 4-3'e getirdi.