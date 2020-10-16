Aktüel Haberler (16.10.20)

COURTOIS İNANIYOR

Real Madrid'in Belçikalı kalecisi Thibaut Courtois, vatandaşı Eden Hazard'ın yakında beklenen patlamayı yapacağını söyledi. Başarılı eldiven "Eminim ki en iyi Hazard'ı izlemeye çok yakınız. Çok arzulu ve çalışıyor. Bunu görebiliyorum. Yakında kendisini yeniden kanıtlayacaktır" diye konuştu.

30'UNDA SANTRA

Corona virüsü salgını nedeniyle 7 aydır oynanmayan Arjantin'deki futbol ligleri, 30 Ekim'de başlayacak. 1. Lig'in 30 Ekim, 2. Lig'in 7 Kasım, 3 ve 4. Lig ile Kadınlar Ligi'nin ise 21 Kasım'da başlayacağı belirtildi. Tüm karşılaşmaların seyircisiz oynanacağı da ifade edildi.

AKHİSAR'DA 13 VAKA

Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Akhisar Belediyespor'da 13 kişinin Covid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi. Kulüpen yapılan açıklamada, dün testlerinin ardından 11 basketbolcu ile 2 personelde pozitif vaka tespit edildiği belirtildi. Oyuncu ve personellerin izolasyon ve tedavi sürecine başlandı.

KOBE'YE MESAJ

NBA'de Los Angeles Lakers'ı şampiyonluğa taşıyan LeBron James, efsane yıldız Kobe Bryant için mesaj paylaştı. Helikopter kazasında hayatını kaybeden Kobe'yi unutmayan 35 yaşındaki yıldız, "Umarım seni gururlandırmışımdır kardeşim!! Seni seviyorum ve özlüyorum şampiyon" ifadelerini kullandı.

SANTOS'U KARIŞTIRDI

Robinho geçtiğimiz günlerde altyapısından çıktığı Santos'a sembolik bir ücret karşılığında geri dönmüştü. Robinho'nun imzası kulübü karıştırdı. Santos'un en büyük sponsorlarından biri, oyuncunun 2017'de adının geçtiği tecavüz olayını gerekçe göstererek yapılan anlaşmayı bozdu. Santos zora düştü.

LUXEMBURGO GİTTİ

Brezilya ekibi Palmeiras'ta Teknik Direktör Vanderlei Luxemburgo'nun görevine son verildi. 68 yaşındaki Brezilyalı çalıştırıcı Aralık 2019'da 5. kez takımın başına getirilmişti. Luxemburgo yönetimindeki Palmeiras, Brezilya liginde çıktığı 15 maçta 22 puan toplayarak 7. sırada yer aldı.

COLİN KAZIM DERBY'DE

Championship ekibi Derby Country, Colin Kazım Richards ile anlaştı. 34'lük futbolcu sezon sonuna kadar imzaladı.