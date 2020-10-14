Haberler Diğer Sporlar Aktüel haberler (14.10.2020)

haberler (14.10.2020)

Spor dünyasında yaşanan son gelişmeleri ve öne çıkan haberleri fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2020 Çarşamba 00:29 Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2020 Çarşamba 06:50
Aktüel haberler (14.10.2020)

TÜRKİYE'Yİ ASLA UNUTAMIYOR
Dünyanın en önemli akrobasi uçuşu pilotlarından biri olan Dario Costa, Red Bull Sky Tour kapsamında uçuş gösterileri ile herkesin gözlerini gökyüzüne çevirdi. , ve 'te gösteri yapan Costa, "25 ülkede gösteri yaptım. Aralarında en unutulmazı oldu" dedi.

REKOR KIRACAK
Ünlü sporcu Mehmet Soytürk'ün, Salomon Cappadocia Ultra Trail'in 63 km'lik parkurunu 5 saatin altında bitirme hedefiyle hazırlandığı etkinlik cumartesi günü gerçekleştirilecek. Başarılı sporcu, etkinlikte rekoru kırabilirse tarihi bir başarıya imza atacak.

NADAL'A ÜSTÜN LİYAKAT NİŞANI
hükümeti, 'a üstün liyakat nişanı verilmesi kararı aldı. Hükümet Sözcüsü Maria Jesus Montero, İspanyol sporuna verdiği katkılardan dolayı bu kararı aldıklarını söyledi. Son olarak Fransa Açık Tenis Turnuvası'nı kazanan 34 yaşındaki Nadal, 20. grand slam zaferine ulaştı.

EFELER'DE DÖRT MAÇ
AXA Sigorta Efeler Ligi'nde dört erteleme maçı bugün oynanacak. Günün programı şöyle: 13.00: Arhavi-Arkasspor, 16.00: Sorgun Belediye-Tokat Plevne, Afyon Belediye-Galatasaray, 17.00: Altekma-İstanbul BB.

ZENİT'E HÜKMEN!
8 oyuncusunda koronavirüs çıkan Zenit'in, Avrupa Ligi'ndeki Baskonia ve maçlarının oynanmayacağı açıklandı. En az 8 oyuncu bildirmesi gereken Rus ekibinin, 20-0 hükmen mağlup sayılması bekleniyor.

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