Aktüel haberler (14.10.2020)

TÜRKİYE'Yİ ASLA UNUTAMIYOR

Dünyanın en önemli akrobasi uçuşu pilotlarından biri olan Dario Costa, Red Bull Sky Tour kapsamında uçuş gösterileri ile herkesin gözlerini gökyüzüne çevirdi. Marmaris, İstanbul ve Gaziantep'te gösteri yapan Costa, "25 ülkede gösteri yaptım. Aralarında en unutulmazı Türkiye oldu" dedi.

REKOR KIRACAK

Ünlü sporcu Mehmet Soytürk'ün, Salomon Cappadocia Ultra Trail'in 63 km'lik parkurunu 5 saatin altında bitirme hedefiyle hazırlandığı etkinlik cumartesi günü gerçekleştirilecek. Başarılı sporcu, etkinlikte rekoru kırabilirse tarihi bir başarıya imza atacak.

NADAL'A ÜSTÜN LİYAKAT NİŞANI

İspanya hükümeti, Rafael Nadal'a üstün liyakat nişanı verilmesi kararı aldı. Hükümet Sözcüsü Maria Jesus Montero, İspanyol sporuna verdiği katkılardan dolayı bu kararı aldıklarını söyledi. Son olarak Fransa Açık Tenis Turnuvası'nı kazanan 34 yaşındaki Nadal, 20. grand slam zaferine ulaştı.

EFELER'DE DÖRT MAÇ

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde dört erteleme maçı bugün oynanacak. Günün programı şöyle: 13.00: Arhavi-Arkasspor, 16.00: Sorgun Belediye-Tokat Plevne, Afyon Belediye-Galatasaray, 17.00: Altekma-İstanbul BB.

ZENİT'E HÜKMEN!

8 oyuncusunda koronavirüs çıkan Zenit'in, Avrupa Ligi'ndeki Baskonia ve Valencia maçlarının oynanmayacağı açıklandı. En az 8 oyuncu bildirmesi gereken Rus ekibinin, 20-0 hükmen mağlup sayılması bekleniyor.