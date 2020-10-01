Aktüel haberler

Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Fatih'te, Draman Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi'nin temel atma törenine katıldı. Bin metrekarelik bir alana kurulacak komplekste 500 m2'lik yüzme havuzu ile güreş ve judo için 500 m2'lik salonlar olacak.

Barcelona'da Başkan Bartemou'yu sürekli eleştiren Lionel Messi, barış çubuğu uzattı. Arjantinli süper yıldız, "Bu kadar çok anlaşmazlığa son vermek istiyorum. Tüm Barcelonalılar birlik olmalıyız ve en iyisinin geleceğine ikna olmalıyız" ifadelerini kullandı.

Fransa Açık Tenis turnuvasında 10 numaralı seri başı Azeranka, Schmiedlova'ya 6-2'lik setlerle 2-0 yenilerek 2. turda elendi. Öte yandan kadınlarda 6 numaralı seri başı olan ABD'li tenisçi Serena Williams, sakatlandı. Yıldız oyuncu turnuvadan çekildiğini açıkladı.

OZAN KABAK 4 MAÇ CEZA ALDI

Schalke'de Ozan Kabak, Werder Bremen maçında Augustinsson'a yaptığı faulün ardından tükürmüştü. 20 yaşındaki stoper bilerek yapmadığını söylese de 4 maç ve 15 bin euro ceza aldı. Maçta çift sarıdan atılan Ozan'ın cezası toplam 5 maç olacak.

EDEN HAZARD YİNE SAKATLANDI

Real Madrid kariyeri h üsranla dolu olan Eden Hazard, sağ bacağındaki kas yaralanması sebebiyle yaklaşık 3-4 hafta sahalardan uzak kalacak. 29 yaşındaki yıldız futbolcu kariyerinde 66 maç kaçırırken bunların 32 tanesini İspanyol ekibinde yaşadı.

D. COSTA PSG'YE

Edinson Cavani ile yollarını ayıran Paris Saint-Germain, Atletico Madrid'in yıldızı Diego Costa'yı istiyor. Kulübü ile 1 yıl daha kontratı olan 31 yaşındaki İspanyol santrforu transfer etmeyi amaçlayan Fransızlar, "Bonservisini al gel" çağrısında bulundu.