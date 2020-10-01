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Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2020 Çarşamba 22:15 Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2020 Perşembe 06:50
Aktüel haberler

Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, 'te, Draman Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi'nin temel atma törenine katıldı. Bin metrekarelik bir alana kurulacak komplekste 500 m2'lik yüzme havuzu ile güreş ve judo için 500 m2'lik salonlar olacak.

'da Başkan Bartemou'yu sürekli eleştiren , barış çubuğu uzattı. Arjantinli süper yıldız, "Bu kadar çok anlaşmazlığa son vermek istiyorum. Tüm Barcelonalılar birlik olmalıyız ve en iyisinin geleceğine ikna olmalıyız" ifadelerini kullandı.

Tenis turnuvasında 10 numaralı Azeranka, Schmiedlova'ya 6-2'lik setlerle 2-0 yenilerek 2. turda elendi. Öte yandan kadınlarda 6 numaralı seri başı olan ABD'li tenisçi , sakatlandı. Yıldız oyuncu turnuvadan çekildiğini açıkladı.

OZAN KABAK 4 MAÇ CEZA ALDI

'de , maçında Augustinsson'a yaptığı faulün ardından tükürmüştü. 20 yaşındaki stoper bilerek yapmadığını söylese de 4 maç ve 15 bin euro ceza aldı. Maçta çift sarıdan atılan Ozan'ın cezası toplam 5 maç olacak.

EDEN HAZARD YİNE SAKATLANDI

kariyeri h üsranla dolu olan Eden Hazard, sağ bacağındaki kas yaralanması sebebiyle yaklaşık 3-4 hafta sahalardan uzak kalacak. 29 yaşındaki yıldız futbolcu kariyerinde 66 maç kaçırırken bunların 32 tanesini İspanyol ekibinde yaşadı.

D. COSTA PSG'YE

ile yollarını ayıran Saint-Germain, 'in yıldızı 'yı istiyor. Kulübü ile 1 yıl daha kontratı olan 31 yaşındaki İspanyol santrforu transfer etmeyi amaçlayan Fransızlar, "Bonservisini al gel" çağrısında bulundu.

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