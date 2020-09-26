Aktüel haberler (26.09.2020)

BASKETBOLDA YENİ SEZON BAŞLIYOR

ING Basketbol Süper Ligi'nde 2020-2021 sezonu 3 karşılaşmayla başlayacak. Günün ilk maçında 13.00'te F.Bahçe ile Ormanspor karşılaşacak. Saat 15.15'te Bursa-Beşiktaş mücadelesi oynanacak. 17.30'da ise Galatasaray ile And. Efes derbide kozlarını paylaşacak. 16 takımın mücadele edeceği ligde ilk yarıdaki maçlar seyircisiz oynananacak ve normal sezon 26 Nisan 2021'de tamamlanacak

'AVRUPA LİGİ NEDEN OLMASIN'

Milan'ın Bodo Glimt'i elediği maçta 2 gol, 1 asistle şov yapan Hakan Çalhanoğlu iddialı konuştu. Milli futbolcumuz "Teknik direktörümüz bana güven aşılıyor. Önemli olan gün sonunda kazanmamız. Bu şekilde devam etmeliyiz. Avrupa Ligi'ni kazanabiliriz. Neden olmasın" ifadelerini kullandı.

KISA... KISA... KISA...

Yelkenli yarışı Turkcell Platinum Bosphorus Cup bugün başlıyor. Boğaz'daki şölende 500 yelkencinin mücadelesi yarın Caddebostan'da bitiyor.



Sultanlar Ligi'nde bugün: 13.00: THY-K.Boru, 14.00: Çan-Beşiktaş, 15.00: K.Yolları-Yeşilyurt, Aydın-B.Düzü, G.Saray-İlbank, 19.30: Nilüfer-E.Başı.



NBA'de LA Lakers, Denver Nuggets'ı 114-108 yenerek Batı Konferansı finalinde seriyi 3-1'e getirdi. Anthony Davis, 34 sayıyla yıldızlaştı.