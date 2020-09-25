Modern olacak

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Giresun'da bir dizi incelemede bulundu. Olimpik yüzme havuzunu ve yapımının yüzde 98'i tamamlanan Çotanak Spor Kompleksi'ni gezen Bakan Kasapoğlu, "Türkiye'nin en modern statlarından biri olacak. Aynı zamanda içerisinde inşa edeceğimiz alanlarla yaşayan bir stat olacak. Stadın hemen yanında bulunan olimpik yüzme havuzu hizmete açıldığında olimpik müsabakalara ev sahipliği yapacaktır. Çotanak Spor Kompleksi dünyada pek çok stada meydan okuyabilecek durumdadır. Milletimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.