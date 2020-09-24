Aktüel haberler (24.09.20)

DENVER PES ETMEDİ

NBA'de önceki gece Los Angeles Lakers ile Denver Nuggets arasındaki Batı Konferansı finalini nefesleri kesti. Denver, serinin 3. maçında rakibini 114-106 yendi. İlk galibiyetini alan ve seriyi 2-1'e getiren Denver Nuggets'ta Murray 28 sayıyla öne çıktı.

ISPARTA'YA DEV TESİS

Türkiye'nin dört bir yanına yapılan spor tesislerine bir yenisi daha ekleniyor. Spor Toto Teşkilat Başkanlığıyla imzalanan protokolle Isparta'ya Gençlik Sporcu Yetiştirme Merkezi yapılıyor. Şehre 32 milyon TL'lik spor tesisleri kazandırılıyor.

AKTÜEL KISA KISA...

Pemra Özgen, Fransa Açık'ta erken havlu attı. İlk turda ABD'li Mcnally ile karşılaşan milli tenisçi, korttan 7-5, 3-6 ve 5-7'lik setlerde 2-1 yenik ayrıldı.

Afyon Belediye ile Galatasaray Erkek Voleybol Takımları arasında dün oynanması planlanan maç ileri bir tarihe ertelendi. Afyon'da iki oyuncuda pozitif vakaya rastlandığı nedeniyle tehir edildi.

Barcelona'da teknik direktörlüğe Koeman'ın gelmesinin ardından istenmeyen adam ilan edilen Luis Suarez, Atletico Madrid ile anlaştı.

Marsilya ile oynadıkları maçta ırkçılığa maruz kaldığı iddia edilen PSG'li Neymar, bu kez hedefti. O maçta Sambacı'nın da rakibin Japon futbolcusu Sakai'ye yönelik ırkçı ifadeler kullandığı ileri sürüldü.