Aktüel haberler (11.08.2020)

LILLARD 51 ATTI

76'ers'İ 124-121'le geçen Blazers'ta Lillard, 51 sayı üretti. Diğer sonuçlar: Thunder- Wizards: 121-103, Raptors-Grizzlies: 108- 99, Pelicans-Spurs: 113-122, Celtics-Magic: 122-119, Kings-Rockets: 112-129, Clippers- Nets: 120-129.

MATUIDI ABD'DE

Beckham'ın sahibi olduğu MLS ekibi Inter Miami, Juventus'la sözleşmesi sona eren Blaise Matuidi'yi kadrosuna kattı. 33 yaşındaki Fransız oyuncu, 3 yıldır Juventus'ta oynuyordu. Inter Miami'nin G.Saraylı Falcao ile ilgilendiği iddia edilmişti.

GÖNLÜŞEN'E SON VEDA

Geçtiğimiz gün kanser nedeniyle hayatını kaybeden spor spikeri Emre Gönlüşen (42), Adana'da son yolculuğuna uğurlandı. Kabasakal Mezarlığı'ndaki namazın ardından toprağa verilen Gönlüşen'in tabutunun üzerine bazı Adanaspor taraftarlar atkı ve forma koydu.

ENES İMZAYI BEKLİYOR

9 milyon euro'ya Getafe'ye imza atacak milli futbolcu Enes Ünal, İspanya'da mutlu olduğunu söyledi. Türkiye'ye dönmeyi düşünmediğini belirten 23 yaşındaki oyuncu, transferinin kısa sürede sonuçlanacağını ifade etti. Enes, geçen sezon La Liga'da 35 maçta 6 gol attı.