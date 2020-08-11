Aktüel haberler (11.08.2020)
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LILLARD 51 ATTI
76'ers'İ 124-121'le geçen Blazers'ta Lillard, 51 sayı üretti. Diğer sonuçlar: Thunder- Wizards: 121-103, Raptors-Grizzlies: 108- 99, Pelicans-Spurs: 113-122, Celtics-Magic: 122-119, Kings-Rockets: 112-129, Clippers- Nets: 120-129.
MATUIDI ABD'DE
Beckham'ın sahibi olduğu MLS ekibi Inter Miami, Juventus'la sözleşmesi sona eren Blaise Matuidi'yi kadrosuna kattı. 33 yaşındaki Fransız oyuncu, 3 yıldır Juventus'ta oynuyordu. Inter Miami'nin G.Saraylı Falcao ile ilgilendiği iddia edilmişti.
GÖNLÜŞEN'E SON VEDA
Geçtiğimiz gün kanser nedeniyle hayatını kaybeden spor spikeri Emre Gönlüşen (42), Adana'da son yolculuğuna uğurlandı. Kabasakal Mezarlığı'ndaki namazın ardından toprağa verilen Gönlüşen'in tabutunun üzerine bazı Adanaspor taraftarlar atkı ve forma koydu.
ENES İMZAYI BEKLİYOR
9 milyon euro'ya Getafe'ye imza atacak milli futbolcu Enes Ünal, İspanya'da mutlu olduğunu söyledi. Türkiye'ye dönmeyi düşünmediğini belirten 23 yaşındaki oyuncu, transferinin kısa sürede sonuçlanacağını ifade etti. Enes, geçen sezon La Liga'da 35 maçta 6 gol attı.
- 11.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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