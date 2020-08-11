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11 Ağustos 2020, Salı
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haberler (11.08.2020)

Aktüel haberler (11.08.2020)

Spor dünyasında yaşanan son gelişmeleri fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...

LILLARD 51 ATTI
76'ers'İ 124-121'le geçen Blazers'ta Lillard, 51 sayı üretti. Diğer sonuçlar: Thunder- Wizards: 121-103, Raptors-Grizzlies: 108- 99, Pelicans-Spurs: 113-122, Celtics-Magic: 122-119, Kings-Rockets: 112-129, Clippers- Nets: 120-129.

MATUIDI ABD'DE
Beckham'ın sahibi olduğu MLS ekibi , 'la sözleşmesi sona eren Blaise Matuidi'yi kadrosuna kattı. 33 yaşındaki Fransız oyuncu, 3 yıldır Juventus'ta oynuyordu. Inter Miami'nin G.Saraylı Falcao ile ilgilendiği iddia edilmişti.

GÖNLÜŞEN'E SON VEDA
Geçtiğimiz gün kanser nedeniyle hayatını kaybeden spor spikeri Emre Gönlüşen (42), 'da son yolculuğuna uğurlandı. Kabasakal Mezarlığı'ndaki namazın ardından toprağa verilen Gönlüşen'in tabutunun üzerine bazı taraftarlar atkı ve forma koydu.

ENES İMZAYI BEKLİYOR
9 milyon euro'ya Getafe'ye imza atacak milli futbolcu , 'da mutlu olduğunu söyledi. 'ye dönmeyi düşünmediğini belirten 23 yaşındaki oyuncu, transferinin kısa sürede sonuçlanacağını ifade etti. Enes, geçen sezon 'da 35 maçta 6 gol attı.

  1. 11.8.2020
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