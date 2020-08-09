Aktüel haberler (09.08.2020)

CSKA'YA ŞOK

CSKA Moskova Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Dimitris Itoudis, koronavirüse yakalandı. Evinde karantinaya giren başarılı koç, bir süre takımdan uzak kalacak. Öte yandan Olimpiakoslu basketbolcu Kostas Papanikolau da virüse yakalandı.

TORREIRA MILAN'A

Arsenal, orta saha oyuncusu Lucas Torreira'yı Milan'a önerdi. 2018'de Sampdoria'dan 29 milyon euro'ya gelen 24 yaşındaki Uruguaylı yıldız bu sezon 39 maça çıktı. Yıldız ön libero 2 gol, 1 asistle oynadı. Ön libero arayan Milan'ın konuyla ilgilendiği öğrenildi.

TOPRAK 2. OLDU

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Portekiz'deki 3. ayağının ilk yarışını 2. bitirdi. PATA Yamaha takımı adına yarışan Red Bull sporcusu Toprak, 2. cepten kalkış yapmıştı. Toprak'ın takım arkadaşı Mark 3. oldu.

BEŞİKTAŞ'TA İKİ İMZA

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Bandırma'nın pivotu Ercan Osmani ve ABD'li şutör Isaiah Blackmon ile 2'şer yıllık sözleşme imzaladı. Osmani geçen sezon 1. Lig'de 24 maçta 20.7 sayı ve 11,3 ribaunt ortalamasıyla oynadı. St. Francis'te bu sezon 30 maça çıkan Blacmon ise 18.8 sayı, 5.3 ribaunt ve 1.5 asistle oynadı.

PHILADELPHIA 3'TE 3 YAPTI

NBA'de Philadelphia 76'ers, Orlando'yu 108- 101 yenerek üst üste 3. galibiyetini aldı. Sixers'ta Tobias Harris 23 sayı ve 15 ribauntla maçın kahramanı oldu.

TÜRKİYE EVİM GİBİ

Karşıyakalı basketbolcu Amath M'Baye kulüpte kaldığı için mutlu olduğunu söyledi. M'Baye, "Burada evimde gibi hissediyorum. Çok mutluyum" diye konuştu.

İDMANDA CAN VERDİ

2 sezon Kızılyıldız forması giyen Michael Ojo antrenmanda kalp krizi geçirip öldü. 27 yaşındaki Nijeryalı sporcu hastaneye kaldırılsa da kurtulamadı.