Aktüel haberler (02.08.2020)
Spor dünyasında yaşanan son gelişmeleri fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...
NBA heyecanı 6 maçla devam etti. Houston, Mavericks'i 153-149'la geçti. Harden 49 sayı, 9 ribaunt ve 8 asistle yıldızlaştı. Diğer sonuçlar: Nets-Magic: 118-128, Wizards-Suns: 112-125, Blazzers- Grizzlies: 140-135, Bucks-Celtics: 119-112, Spurs-Kings: 129-120.
37 haftada 35 gol atan Lazio'nun yıldızı Immobile, Ayakkabı ödülünü kazanmayı garantiledi. İtalyan oyuncu, Lewandowski ve Ronaldo'yu geride bıraktı.
PSG, Fransa Lig Kupası finalinde Lyon'u penaltılarla 6-5 yenerek kupanın sahibi oldu. Bu sezon üçüncü kupasını kazanan PSG, tarihinde dokuzuncu kez kazanmış oldu.
Fransız ekibi Strasbourg, koronavirüs testi pozitif çıkan 5 oyuncunun evde izole olduğunu açıkladı. Bugün Nancy ile oynanacak hazırlık maçı da iptal edildi.
Napoli, Polonyalı golcüsü Milik'i (26) satışa çıkardı. Tottenham ve Juventus'un listesindeki golcü için 50 milyon euro talep ediliyor. Milik, bu sezon 34 maçta 14 gol kaydetti.
Paraguay'da sahte pasaport nedeniyle tutuklanan Ronaldinho tahliye oluyor. 1.6 milyon dolar kefaletle ev hapsi çeken Roni, bu ay mahkumiyetini tamamlayacak.
- 2.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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