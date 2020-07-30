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30 Temmuz 2020, Perşembe
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’da F1, yeniden

İstanbul’da F1, yeniden

, F1 yarışlarının yeniden 'da yapılması için görüşmelerin sürdüğünü açıkladı.

, F1 yarışlarının yeniden 'da yapılması için görüşmelerin sürdüğünü açıkladı. 2020 takvimi için temasların olumlu ilerlediği açıklandı. Görüşmelerin yürütülmesi görevinin Cumhurbaşkanlığınca Intercity İstanbul Park'a verildiği belirtildi.
  1. 30.7.2020
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