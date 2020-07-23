Bakanlık çalışıyor

Spor Bakanlığı, 'AB'nin Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programı' kapsamında yeni tesisler inşa etmeye devam ediyor. Bakanlık, mülteci gençlerin yoğun yaşadığı yerlere 28 spor tesisi yapacak. Bakanlık ile Avrupa Birliği'nin projesinde 6-30 yaş aralığındaki Suriyeli ve Türk çocuklar tesislerden yararlanacak.