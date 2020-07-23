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23 Temmuz 2020, Perşembe
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çalışıyor

Bakanlık çalışıyor

, ''nin 'deki Mülteciler için ' kapsamında yeni tesisler inşa etmeye devam ediyor. , gençlerin yoğun yaşadığı yerlere 28 spor tesisi yapacak. Bakanlık ile 'nin projesinde 6-30 yaş aralığındaki Suriyeli ve Türk çocuklar tesislerden yararlanacak.

, ''nin 'deki Mülteciler için ' kapsamında yeni tesisler inşa etmeye devam ediyor. , gençlerin yoğun yaşadığı yerlere 28 spor tesisi yapacak. Bakanlık ile 'nin projesinde 6-30 yaş aralığındaki Suriyeli ve Türk çocuklar tesislerden yararlanacak.

  1. 23.7.2020
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