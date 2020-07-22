Aktüel haberler (22.07.2020)
Spor dünyasında yaşanan son gelişmeleri ve günün öne çıkan haberlerini fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...
Spor camiası, Muğla'da eski erkek arkadaşı tarafından katledilen Pınar Gültekin için taziye mesajları yayımladı ve kadına şiddetine karşı çağrı yaptı. TFF, Türkiye Basketbol Federasyonu, Voleybol Federasyonu ve kulüplerden, Pınar Gültekin için "Kadına şiddete ve cinayete dur de!" paylaşımları yapıldı.
NBA'de Orlando'da kampta bulunan 346 basketbolcuya uygulanan koronavirüs test sonuçlarının hepsi ilk defa negatif çıktı. 13 Temmuz'da açıklanan sonuçlarda iki basketbolcunun koronavirüs sonucu pozitif çıkmıştı.
Tottenham, İngiliz futbolcusu Eric Dier'in sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattığını açıkladı. 26 yaşındaki orta saha, bu sezon toplam 29 resmi müsabakada görev aldı. Dier, 2014'te Sporting Lizbon'dan transfer oldu.
ABD MLS ekibi LA Galaxy'de oynayan Meksikalı golcü Javier Hernandez (Chicharito), sezonu kapattı. 32 yaşındaki santrforun sağ baldırında yaşadığı zorlama nedeniyle sezonun geri kalanında oynamayacağı bildirildi.
M.United'ın eski yıldız futbolcusu Scholes, yediği hatalı goller nedeniyle eleştirilen kaleci David De Gea'ya sahip çıktı. Scholes, "Manchester United son 6 sezondur onsuz ilk 10'a bile giremezdi" yorumunu yaptı.
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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