Aktüel haberler (22.07.2020) - Son dakika Diğer Sporlar haberleri - Fotomaç
22 Temmuz 2020, Çarşamba
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haberler (22.07.2020)

Aktüel haberler (22.07.2020)

Spor dünyasında yaşanan son gelişmeleri ve günün öne çıkan haberlerini fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...

KADINA ŞİDDETE DUR DE!
Spor camiası, 'da eski erkek arkadaşı tarafından katledilen için taziye mesajları yayımladı ve kadına şiddetine karşı çağrı yaptı. , Türkiye Basketbol Federasyonu, Voleybol Federasyonu ve kulüplerden, Pınar Gültekin için "Kadına şiddete ve cinayete dur de!" paylaşımları yapıldı.

NBA'de Orlando'da kampta bulunan 346 basketbolcuya uygulanan koronavirüs test sonuçlarının hepsi ilk defa negatif çıktı. 13 Temmuz'da açıklanan sonuçlarda iki basketbolcunun koronavirüs sonucu pozitif çıkmıştı.

Tottenham, İngiliz futbolcusu Eric Dier'in sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattığını açıkladı. 26 yaşındaki orta saha, bu sezon toplam 29 resmi müsabakada görev aldı. Dier, 2014'te 'dan transfer oldu.

ABD MLS ekibi LA Galaxy'de oynayan Meksikalı golcü Javier Hernandez (Chicharito), sezonu kapattı. 32 yaşındaki santrforun sağ baldırında yaşadığı zorlama nedeniyle sezonun geri kalanında oynamayacağı bildirildi.

M.United'ın eski yıldız futbolcusu Scholes, yediği hatalı goller nedeniyle eleştirilen kaleci David De Gea'ya sahip çıktı. Scholes, " son 6 sezondur onsuz ilk 10'a bile giremezdi" yorumunu yaptı.

  1. 22.7.2020
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